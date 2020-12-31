Предприниматель и разработчик видеоигр Ричард Гэрриот тайком доставил прах актера Джеймса Духана, сыгравшего роль Монтгомери Скотта, инженера звездолета Enterprise в культовой франшизе Star Trek.Духан скончался в 2005 году в возрасте 85 лет. Спустя три года сын актера, Крис Духан, связался с Гэрриотом, который стал одним из первых частных туристов, частным порядком попавших на Международную космическую станцию (МКС).В режиме полной секретности Гэрриот пронес на борт МКС три фотографии Духана, в которых была часть его праха. Одно фото предприниматель отправил в открытый космос, второе спрятал под облицовкой пола в модуле, а третье вернул семье актера после космического путешествия.Сын актера рассказал, что очень признателен Гэрриоту за то, что тот пошел на риск.– То, что он сделал, было трогательно – это так много значило для меня, для моей семьи, и это значило бы очень много для моего отца. У моего отца было три страсти: космос, наука и поезда. Он всегда хотел отправиться в космос.Участники космической контрабанды хранили свой секрет в течение 12 лет и решили рассказать о нем в канун Нового года.Кроме того, прах Джеймса Духана был отправлен в космос и вполне официально. Это произошло в мае 2012 года. Тогда ракета Falcon SpaceX унесла с собой урны с останками более 300 человек.Позже пепел вернулся на землю и был развеян над заливом Пьюджет в штате Вашингтон.