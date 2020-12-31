Молодежная сборная России по хоккею прервала уникальную победную серию команды Швеции на групповых этапах чемпионатов мира. Они выиграли все матчи этой стадии турнира, начиная с 31 декабря 2006 года. 14 лет и 54 матча длилась успешная серия скандинавов. И в последний день 2020 года шведы проиграли в овертайме сборной России 3:4. Прошлая неудача Швеции была ровно 14 лет назад - они уступили 2:3 команде США. \\"КП\\" рассказывает о том, что произошло после легендарного матча Россия - Швеция на МЧМ-2021 31 декабря 2020.Главный тренер нашей команды Игорь Ларионов после окончания встречи против Швеции поведал о разговоре с командой перед поединком. И сказал, что остался доволен действиями своих подопечных, потому что удалось подарить праздник этой победой:- Перед игрой говорили ребятам, что это непростой матч, который решает многое. Было важно, насколько коллектив готов объединиться. Удалось подарить небольшой праздник нашему народу, люди переживают за нас — мы чувствуем их волнение, - приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.Отдельно тренер сборной России проанализировал действия команды в овертайме. Ведь наши пропустили за минуту до конца основного времени, ведя 3:2. И к матчу добавились пять бонусных минут игрового времени после того, как 60 минут основного завершились вничью 3:3:- В овертайме у нас появилось небольшое преимущество — приятно, что ребята этой возможностью воспользовались. Думаю, они чувствовали и знали, сколько людей смотрит за их игрой, учитывая любовь нашей страны к молодежке. Но наш аппетит гораздо больше — готовимся к тому, чтобы и в плей-офф порадовать всех.Победную шайбу в этом поединке у нас забросил форвард Марат Хуснутдинов. Тот момент после окончания поединка он вспоминает довольно просто и с эмоциями, нахваливая напарников по команде:- Командная работа: Миша Абрамов заработал удаление, Родя Амиров бросил в створ ворот, мое дело было просто попасть. Другие соперники не простят таких удалений? Я согласен, будем работать над этим. Они нас провоцировали — и пару раз мы ответили, а потом из-за этого тяжело дышать было. Ребята молодцы, Ярослав Аскаров красавец.Защитник сборной России Кирилл Кирсанов, при этом, поведал о планах команды после победы над командой Швеции. Сначала 31 декабря — отдохнуть, а потом готовиться к четвертьфиналу. Пускай соперник еще и не известен:- Показали командный хоккей, выполнили тренерскую установку — и были вознаграждены. Сегодня отдохнем, а завтра начнем готовиться, и с новыми силами в бой.Нападающий российской команды Василий Подколзин сказал, что команда изначально настраивалась на то, чтобы одержать победу над шведами в этом поединке:- Нам очень сильно нужна была эта победа. Все прониклись идеей того, что мы делаем одно дело. Все выкладывались полностью, были скорости, было много силовой борьбы.Однако же и указал на одну из главных ошибок, которая была у нас в поединке против Швеции — это удаления:- Хорошая игра, эмоциональная. Нервничали, во втором периоде отвечали на провокации. Про удаления и отмашки — так нельзя. Нельзя даже повода давать судье удалять. Перед плей-офф надо еще раз поговорить, чтобы такого не было.Точное время и соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд будет известен завтра утром, когда завершатся последние поединки группового этапа МЧМ-2021. Предварительно, это могут быть Словакия или же Германия.