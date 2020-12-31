«ВСЕ РАВНО НИКТО НЕ РАБОТАЕТ»Свершилось! 31 декабря объявлен выходным во всех регионах России. Напомним, последний день 2020 года официально считался рабочим. Но каждый регион имел право выбора: делать последний день года выходным или оставить, как есть. Главы республик и областей устроили настоящий парад новогодних суверенитетов: за три первых недели декабря 40 из 85 регионов объявили 31 число нерабочим днем. А 23 декабря Владимир Путин рекомендовал сделать последний день года выходным по всей стране. После этого и все остальные главы регионов официально объявили: отдыхаем!Кстати, начиная со следующего года 31 декабря и так станет в России нерабочим днем. Так что начинаем привыкать к новому официальному выходному. Отдых - дело нужное. Но как отразится дополнительный выходной на экономике?- 31 декабря и так было выходным днем. Просто неофициальным. Поэтому объявление 31 декабря нерабочим днем никак не повлияет на экономические показатели, - говорит экономист и предприниматель Юрий Савелов, член президиума «Опоры России». - Мой опыт показывает: деловая активность в стране начинает падать уже с 15 декабря. С каждым днем она все ниже, и 31 декабря уже никто не работает за исключением тех, у кого выходных быть не может - продавцов, таксистов, доставщиков и т. д. Я это наблюдаю уже 20 лет, да и в советское время было так же.Впрочем, официальный выходной 31 декабря все-таки не у всех. Главы республик и областей имеют право отменять или переносить рабочий день только для чиновников. Частные компании выполнять их указы не обязаны, но им «настоятельно рекомендуют» поступить так же. А они и не против: по данным SuperJob, в тех регионах, где 31 декабря объявлено выходным, лишь 38% компаний заставят сотрудников работать.- Когда региональная власть объявляет в области нерабочий день, многие бизнесмены следуют этому примеру. В том числе и для того, чтобы сохранить в коллективе хороший климат - представьте себе, каково сотрудникам выходить на работу 31 декабря, если этот день объявлен в области выходным. По нашим подсчетам, за последние шесть лет число компаний, которые объявили 31 декабря выходным, выросло в 14 раз, - говорит член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.РАЗДРОБИТЬ ПРАЗДНИКИТаким образом, большинство россиян в этом году будут отдыхать 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно. Не слишком ли много выходных получается?- Я считаю, плодить дополнительные выходные не нужно, - говорит Султан Хамзаев. - Признание 31 декабря выходным - это победа логики и здравого смысла и отличный новогодний подарок нашим гражданам. Но теперь нужно идти дальше - «раздробить» длинные январские праздники хотя бы двумя рабочими днями. После стольких выходных возвращаться в рабочий тонус тяжело, у многих уходит еще 10-15 дней на раскачку. В итоге страна возвращается к полноценной работе только к концу января. У нас же есть отличный пример - майские праздники, когда между выходными на 1 и 9 мая есть рабочие дни. То же самое можно сделать и в январе. Это и с экономической точки зрения будет эффективно, и поможет решить многие проблемы. Ведь не секрет, что январские праздники - самые тяжелые дни по статистике происшествий. Многим людям нечем себя занять, они начинают злоупотреблять спиртным… Куда-то поехать в эти дни тоже проблематично, все туристические места напоминают восточный базар: дорого, некомфортно, кругом уйма народа. Поэтому в идеале новогодние праздники должны длиться от пяти до семи дней.А предприниматель Юрий Савелов уверен: если спросить россиян, хотели бы они два-три дня поработать в грядущие январские праздники, 75% ответили бы «да». Тем более в пандемию, когда отдыхать не поедешь, многие рестораны и развлекательные центры закрыты.- Я категорически не согласен с тем, что выходные получаются такими длинными. Можно было бы отдохнуть с 31 декабря по 3 января, потом три дня поработать и уйти на рождественские праздники, - говорит Юрий Савелов.КСТАТИКаждый десятый россиянин 31 декабря рвется на работуСоциологи портала SuperJob задали россиянам элементарный, казалось бы, вопрос: «Вы бы хотели, чтобы 31 декабря 2020 года стало нерабочим днем?» На первый взгляд, результат предсказуем: 100-процентное «Да». Но оказалось, не все так однозначно.Лишь 80% поддержали идею выходного 31 декабря. Еще 10% высказались против, столько же затруднились с ответом. Мужчины любят работу больше женщин. Вернее, больше, чем женщины (хотя оговорка получилась прямо-таки по Фрейду). Как оказалось, 13% представителей сильного пола хотели бы поработать в последний день года, а среди дам лишь 7% дали такой же ответ.Среди молодежи любителей поработать оказалось больше всего. Лишь 76% респондентов до 24 лет хотят отдыхать 31 числа, 13% - за рабочий день. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет любят отдыхать больше других – 82% за выходной день 31 декабря, 9% - против.А главные трудоголики России, как выяснилось, живут в Волгограде - там против выходного 31 декабря высказались 18% опрошенных.ТОЛЬКО ЦИФРЫСколько выходных праздничных дней в разных странахКолумбия – 18Гонконг – 17Аргентина - 16Япония – 15Южная Корея – 15Чили – 15Словакия - 15Россия – 14Исландия - 14Китай - 14Испания – 14Португалия – 12Греция - 11Франция – 11Новая Зеландия – 11США - 10 днейГермания – 9Нидерланды - 7ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ31 декабря станет выходным: почему у русских так много праздниковЭкс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, как обстоит дело с выходными за рубежом (подробности).