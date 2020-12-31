-...Леонид Михайлович! Вас с 2021-м - наступающим!- А вас - не только с наступающим, а и с тем, что 2020-й заканчивается.- Ой, слава Богу!- Это очень тяжелый был год. Мы много потеряли, но многому научились. И я сегодня, например, смотрел - по числу заболевших, выявленных в Москве, показатель, действительно, - уже снижается..- Слава Богу. А дальше - что?- Понимаете, мы наивные люди, считаем, что вот будет 31-е, потом 1-е - и все станет хорошо. Я думаю, что борьба еще продолжится...Но то, что я хочу, чтобы ушел этот 2020 год, - это точно. Наивный, может, немножко я, но все равно.Хочу сказать, что много сделано, действительно. Я не знаю, записываете вы или нет…- Я всегда доктора Рошаля записываю.- Батюшки! А я, значит... Ну, ладно…И мне, конечно, очень хочется пожелать, насколько это возможно, чтобы наше здравоохранение и дальше справлялось с этой напастью. И чтобы мы сделали такие - нормальные выводы из того, что произошло.И здесь еще поработать надо будет много по всем разделам. И по кадровым вопросам, здесь же и финансирование здравоохранения, и многое другое.Выводы надо делать по 2020-му. Это такая проверка была на прочность. С потерями нашими.- Но мы выдержали эту проверку на прочность?- Да, думаю, выдержали. Честно говоря, лучше, чем другие страны.Понимаешь, там, допустим, где-то за рубежом, умирает в два-три раза больше, чем у нас, но у нас - все равно жалко всех, сколько бы ни умерли. Все равно этого не должно быть.Но человек не вечен. И потом, есть наши демографы, которые говорят, что и от других болезней умирают. Не меньше, чем от ковида. Там много всего.В общем, надеюсь, что мы сделаем анализ, конечно, - это же было почти ручное управление в экстремальных ситуациях. Оно необходимо. И я поддерживаю его.И сколько раз мы с вами говорили, что надо продолжать соблюдать осторожность.Мне даже неудобно, говорю: маски, маски, маски! Не слушайте тех, кто говорит, что не нужны маски.Маски - по возможности. Я понимаю, если вы в лесу один или никого в окружности нет, - можно без маски, но если к вам идет навстречу человек без макси, вы свою масочку наденьте.- А вот чего он испугался, этот ковид? У нас, в России. Почему у нас он не так распоясался, как у других?- Испугался?- Да.- Силы воли россиян. Я думаю, что это правильный ответ. Иначе - как? Его напугать особенно сложно. Просто мы должны быть все равно умнее и я поддерживаю вот эти ограничения, которые на праздники ввели, хоть это и доставляет неудовольствие.И вижу даже сегодня, когда многие не защищают себя, они - так.Я уже говорил и повторяю. Мне 87, 88-й год. И я просто убежден, что маска меня спасла. Она не только меня спасла, она позволила выиграть время, чтобы система здравоохранения разработала конкретные алгоритмы.- А если здесь и сейчас - тоже перейти к конкретике?- Обследования, лечение ковида, вот если взять... Мы сегодня, конечно, совсем на другом уровне, чем были год назад. Это точно совершенно. В понимании - что это такое - и в подходах. Здесь должно быть, конечно…- Поближе трубочку, пожалуйста. Ясно. Я хотел вот еще поделиться. Вчера проехался по Москве, созваниваюсь с регионами, впечатление такое вот… Какой диагноз этому поставить, что - да, с одной стороны, мы не напугались ковида.А с другой - вот у очень многих, а я встречался с людьми переболевшими, чувствуется - это им дорого стоило. Какое-то вот пониженное настроение в обществе и даже это - на лицах, в глазах. Какой диагноз вы здесь поставите? И как из этого состояния выходить сегодня? Накануне Нового года.- У нас же, знаете, бывают травмы и посттравматический синдром. Это естественно совершенно.Я думаю, не надо нос засовывать в песок. И голову тоже. Надо продолжать жить и работать, понимать, что не все у нас потеряно. И что много еще можно сделать.Я где-то говорил: не будьте дураками. И сейчас повторяю: не будьте дураками и предохраняйтесь.Я видел, например, вчера по телевизору - из аэропорта этот кошмар, когда - сотни людей… Какая там дистанция! Никакой дистанции. Это которые улетали за рубеж на отдых.- И еще светлых красок добавьте, пожалуйста, вот в нашу жизнь. Ваши пожелания слушателям Радио «Комсомольская правда», читателям сайта kp.ru...- Я с теплотой отношусь к вам лично, к «Комсомольской правде», к печатной и к Радио «КП». Вы активно работаете, ставите острые вопросы. Это хорошо.А радость? Радость, что все мы вместе. Радость заключается ещё и в том, что мы сегодня сильнее, чем были год тому назад. Что мы - оптимисты. И все у нас должно получиться. И самое главное - во всем нам надо быть едиными. Это очень важно. И не расшатывать лодку.- Классно!- Здоровья всем! И вам лично то же самое.- И вам, Леонид Михайлович, берегите себя!- Спасибо за поддержку.- С наступающим! И до встречи!- До свидания!- Пока.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда россияне смогут вернуться к привычной жизни после пандемии, объяснила инфекционистВрач раскрыла важные условия для отступления болезни (подробности).