Конец года – время подвести итоги, подумать и принять решение: как изменить свою жизнь, чтобы в новом году жить лучше, меньше болеть и получать больше удовольствия. Как часто вы решали с нового года сесть на диету, начать питаться правильно? Но резко отходить от привычного рациона так тяжело, что многие вскоре сворачивают «эксперимент». Поэтому специалисты по питанию рекомендуют систему маленьких шагов: улучшать свое питание постепенно, этап за этапом заменяя вредные продукты правильными. Эксперт по питанию, исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева специально для «Комсомолки» составила список из трех продуктов, которые лучше оставить в уходящем году.ТрансжирыТранс-изомеры жирных кислот или трансжиры – это обычные растительные масла, которые прошли особую промышленную переработку – частичное отверждение. Оно меняет молекулярную структуру: масло становится способно сохранять твердость при комнатной температуре. Это очень удобно в производстве, а продукты из такого масла дольше не портятся. Поэтому трансжиры часто используют при изготовлении недорогих пищевых продуктов: изделий кулинарии и в фастфуде. Но в 2018 году в РФ были введены ограничительные нормы.Сейчас трансжиры можно встретить только в некачественных продуктах, которые сделаны не по нормам Технического регламента. Также они могут быть в продуктах, импортируемых из других стран, так как там нет запрета на использование трансжиров.Как обезопасить себя? Внимательно читайте маркировку - в списке ингредиентов трансжиры прячутся под следующими названиями: частично гидрогенизированные растительные масла, частично гидрогенизированные модифицированные масла, сатурированные жиры. Если в списке компонентов есть маргарин или пальмовое масло – значит, в нем нет трансжиров.Кстати, существуют и трансжиры натурального происхождения, их можно найти в мясе и молоке. Организм коровы работает как химический реактор и преобразует растительные жиры из травы в трансжиры. Их содержание невелико: до 9% от общей жирности. То есть в молоке жирностью 3.5% содержание трансжиров составит 0.3%. Естественные трансжиры вредны так же, как и промышленные, но учитывая, что в животных продуктах их содержится намного меньше х, достаточно потреблять продукты пониженной жирности, чтобы свести на нет весь их вредПереработанные мясные продуктыЛюбимые многими колбасы, сосиски и ветчина вошли в список канцерогенов, который составило Международное агентство по изучению рака. Это подразделение Всемирной организации здравоохранения, занимающееся проблемами онкологии. Ученые доказали, что такие продукты провоцируют рак прямой кишки.Но, оказывается, это еще не все. Такие продукты вредны и по ряду других причин. Чтобы продлить срок годности и усилить вкус, производители обильно добавляют в них соль, а её потребление тоже нужно ограничить. Достаточно помнить, что соль провоцирует повышение артериального давления при гипертонии.Кроме того, помимо собственно мяса в колбасы и сосиски (особенно дешевые сорта) добавляют всяческие наполнители и загустители, консерванты и вкусоароматические добавки. Гордая надпись «без сои» на упаковке сосисок ничего нам не говорит о натуральности продукта: помимо сои на рынке существует множество наполнителей в мясные продукты, на фоне которых соя – самое безобидное.Но главное, по словам Зинаиды Медведевой, заключается в том, что от переработанных мясопродуктов очень мало пользы: это пустые калории, которые займут в нашем рационе место полезной пищи. Питательная плотность мясных продуктов (содержание полезных веществ на 100 грамм продукта) очень мала. Если вы завзятый мясоед и предпочитаете только красное мясо, полезнее съесть кусок обычной говядины, вареной или приготовленной на гриле, считает Зинаида Медведева.Сладкая газировкаНаш эксперт называет ее «жидкие конфеты» и говорит, что они ещё опаснее, чем обычные сладости. Сахар из газировки поступает в наш организм уже растворенным – его даже не надо усваивать. И он немедленно атакует поджелудочную железу, вызывая инсулинорезистентность и провоцируя сахарный диабет. К тому же содержание сахара в газировке зашкаливает – в обычной банке напитка шесть чайных ложек. Попробуйте насыпать шесть ложек сахара в чашку чая: это невозможно будет пить!По словам нашего эксперта особенно важно защитить от сладкой газировки детей: из-за агрессивного маркетинга дети с самого раннего возраста подсаживаются на шипучие напитки. Газировку называют одной из главных причин эпидемии ожирения детей в развитых странах.- Здоровое питание сейчас важно как никогда, - подчеркивает Зинаида Медведева. - Ведь ситуация с коронавирусом еще не разрешилась и важно поддерживать свой организм, исключив привычки, наносящий максимальный вред. Поэтому, отказавшись всего от трех видов продуктов, вы сможете значительно улучшить свое здоровье и противостоять болезни в новом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог назвал новогодние блюда, которые нельзя есть на второй деньКакие готовые праздничные продукты могут быть опасны для здоровья 1 января (подробности).