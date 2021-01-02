Год 2020-й был, прямо скажем, не самым простым. Однако забавного в нем тоже хватало. В том числе странных, смешных, а порой и просто нелепых преступлений. Мы тут на досуге составили ТОП самых нелепые и смешных преступлений 2020 года, которые были совершены в Москве.1. «ОН ЗАБРАЛ С ВИТРИНЫ ПОЛОВИНУ ЖЕНЩИНЫ»Картина маслом: пятый день января, вечер, страна еще пребывает в новогодней неге, но кое-кто уже вышел на работу. Например, на Привольной улице в районе Жулебино уже вовсю отсвечивает красными сердечками здешний магазин интим-товаров. И тут в дверь влетает невысокий мужичок, направляя на продавщицу черный пистолет. Та, разумеется, руки вверх. А грабитель тем временем хватает с витрины… Как бы это сказать помягче… В общем, есть такие интимные игрушки, имитирующие бедра и половые органы женщины. Вот такую штуку преступник и схватил. И был таков.Между прочим, вещь секс-грабитель выбрал дорогую, импортную. Силиконовая попа с автоматическим нагревом до температуры человеческого тела на витрине магазина выставлялась с ценником в 50 тысяч рублей.Спустя двое суток мужчину задержали в подмосковном поселке Малаховка. Его путь отследили по камерам видеонаблюдения.- Я выпимши был, - рассказывал на оперативном видео грабитель - его только что задержали прямо дома, он стоял на коврике в прихожей в одних трусах. - После интим-салона доехал до станции Выхино и на электричке отправился домой. У меня был пневматический пистолет. Около дома я его в Пехорку (это река такая, - Авт.) выбросил…2. ВОР С ДРОБОВИКОМ НА РОЗОВОМ САМОКАТЕСпустя пару дней, пока все продолжали гулять Новый год, грянула еще одна информационная бомба: в Москве объявился грабитель, разъезжающий на розовом самокате. Телеграм-каналы раструбили, что в полицию обратился живущий на юге Москвы бармен. По его словам, неизвестный, угрожая дробовиком, отнял у него пакет с покупками из интим-магазина.Разумеется, многие СМИ эту историю подхватили. А чуть позже стало известно, что история намного глубже. Якобы это сообщение об ограблении бармена на самом деле выдумали некие сотрудники полиции, чтобы разыграть коллегу. А тот недолго думая сфотографировал бумагу и переслал в пару закрытых чатов. Уже оттуда оно каким-то образом оказалось у некоторых телеграм-каналов. «Шутникам» после такого было уже не до смеха - дело закончилось служебной проверкой. Мало не показалось, в общем.3. КАРТОНКА-НЕВИДИМКАВ июле некий застенчивый воришка забрался ночью в офис турфирмы на Тверской улице. Спецоперацию, которую провернул мужчина, запечатлела установленная в одной из комнат камера. О камерах вор, несомненно, знал. Поэтому серьезно подготовился, чтобы зайти и выйти из офиса незамеченным - он шарил по ящикам столов, прикрываясь от камеры… картонкой… Правда, в темноте воришка все равно несколько раз упал, невольно засвечивая свое лицо.За несколько минут мужчина завладел несколькими мобильными телефонами. Чтобы не уходить из офиса вот так налегке, он прихватил и упаковку газировки.Но если, вооружившись картонкой, парень еще проявил хоть какую-то изобретательность, то самый важный момент он все-таки не учел. При открытии двери офиса ночью сработала сигнализация. И к моменту выхода вора из здания его на улице уже поджидал наряд полиции.4. ПРОДАВЩИЦА ОТЛУПИЛА ГРАБИТЕЛЯЕще одной летней ночью грабитель-неудачник пытался обнести автозаправку в районе Таганки. Потом рассказывал: мол, маялся без дела, хотелось выпить, а денег не было. Зашел в магазинчик при автозаправке, побродил между полками и все-таки решился. Подошел к продавщице, угрожая припасенным заранее куском битого стекла: «А ну отдавай деньги!» А женщина оказалась не робкого десятка. «Не отдам!» - говорит.Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель пару раз получил по лицу и ретировался.Женщина тут же позвонила в полицию. Спустя пару часов грабителя задержали.5. РУССКАЯ ПЕЧЬ И КРАСНАЯ ИНОМАРКАНу и как вишенка на торте - самое забавное ДТП года в Москве. Это случилось аккурат за несколько дней до Нового года, когда всем немного хочется хотя бы на чуть-чуть оказаться в настоящей сказке.Красавица-блондинка, сидевшая за рулем красного BMW, который неспешно катил по улице Коперника, действительно попала в сказку.Представьте: едете вы по улице современного города, мегаполиса, и тут вдруг перед капотом вашего авто внезапно появляется белая русская печь с трубой. Ну, на такой еще сказочный Емеля ездил. Вы, конечно, по тормозам, но все равно врезаетесь в печь.А? Сюжет? Да. Причем, нисколько не выдуманный.Самое русское ДТП в новейшей истории произошло 19 декабря на юго-востоке Москвы. Печь, слава богу, оказалась бутафорской - реквизит Большого Московского цирка как раз должны были доставить на очередное представление. Слава богу, никто не пострадал. Ну, разве что только BMW остался с помятым бампером. В реальной жизни, в отличие от сказки, печь транспортным средством не является, а потому владелица иномарки может рассчитывать только на свое КАСКО.