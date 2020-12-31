Хуже пьяных соседей – только шумные соседи! Это выяснили аналитики компании SuperJob, попросив 1600 россиян ответить на вопрос: «Что больше всего раздражает вас в новогоднюю ночь?».Оказывается, почти каждый третий из нас в новогоднюю ночь спокоен, как удав: 30% опрошенных признались, что их вообще ничто не раздражает. Наверное, они просто не включают телевизор! Как выяснилось, 8% россиян бесит скучная и однообразная программа новогоднего вещания. «Одни и те же артисты на ТВ!» «Ирония судьбы» по всем каналам!» «Голубые огоньки» не меняются уже лет 30!» - выплескивали на социологов свое раздражение телезрители, измученные Колей Басковым и Женей Лукашиным.Но все же телевидение - лишь на третьем месте среди главных раздражителей в новогоднюю ночь. Больше всего россиян бесят взрывы петард и фейерверков - на это пожаловались 16% опрошенных. Сильнее всех новогодний шум нервирует родителей маленьких детей, а также хозяев кошек и собак. На втором месте - слишком обильные возлияния и пьяные граждане, они раздражают каждого десятого. И лишь 2% россиян пожаловались: самое плохое в празднике - это то, что он слишком быстро проходит.НАГЛЯДНОЧто больше всего раздражает вас в новогоднюю ночь?Ничего не раздражает - 30%Фейерверки, петарды, шум - 16%Слишком много алкоголя / нетрезвых людей - 10%Одно и то же по телевизору / нечего смотреть - 8%Слишком много еды - 3%Слишком быстро заканчивается - 2%Другое (стоимость такси, плохая сотовая связь, гора посуды, недосып, одиночество, большие расходы и т. д.) - 26%Затрудняюсь ответить - 5%По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек старше 18 лет из 382 населенных пунктов РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВисокосного 2020-го хватило бы на целую жизнь: вспоминаем главные события годаМы составили алфавит прошедших 12 месяцев, в котором постарались вспомнить все, что с нами за это время случилось (подробности)