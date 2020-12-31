Шуткам в московском метро не место, однако один пассажир решил проверить, что будет, если спуститься на рельсы перед прибывающим поездом. Все могло бы завершиться трагедией. А теперь \\"юмористу\\" придется выложить немалую сумму денег за нанесенный ущерб в работе метро - штраф до 1 млн рублей.Вчера на станции «Косино» мужчина слез на рельсы, но машинист Олег Рочагов из электродепо Руднево молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу.В столичном метро уже посмотрели по камерам видеонаблюдения, что пассажир сам спустился на рельсы - никто его не толкал. Спустился и присел. Тут же прибыл поезд, который резко затормозил.- По предварительной информации, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.В ведомстве быструю реакцию машиниста уже оценили - его ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф.- Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 млн рублей, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.