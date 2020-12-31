Новогодней ночью мы с вами преодолеем скорость звука! Во всяком случае, те из нас, кто в полночь откроет бутылку шампанского, кавы или просекко.И да, можно загадать желание: чтобы работа на будущий год у нас была такой же приятной и праздничной, как у французского физика Жерара Лиже-Белера. Он всю жизнь изучает шампанское! Под микроскопом, с помощью лазерной томографии и съемки в инфракрасном свете. Измеряет пузырьки – их размеры и скорость, считает, сколько их в бутылке и бокале, сравнивает, как ведет себя шампанское в бокалах разной формы, исследует физические процессы в закрытой бутылке и когда из нее вылетает пробка... В Университете Реймс-Шампань-Арденны, где трудится Жерар, даже есть собственный виноградник, чтобы делать несколько сотен бутылок для экспериментов. Жерар уверяет, что ни он, ни его коллеги на работе не пьют. Поверим!А вот несколько любопытных научных фактов о шампанском – из работ Жерара Лиже-Белера и других ученых.1. Когда мы открываем бутылку шампанского, газы оттуды вылетают со скоростью, в два раза превышающей скорость звука.2. Пробка летит куда медленнее, но и ее скорость впечатляет: 50 – 60 км\\\\час, если не придерживать, когда открываешь бутылку. Быстрее, чем едет машина по московским пробкам.3. Микроскопические капельки шампанского “выпрыгивают” на высоту 2,5 сантиметра над бокалом со скоростью 11 км/час – понятно, почему нос щекочут! И они же, кстати, переносят ароматические соединения.4. В каждом бокале игристого – 2 миллиона пузырьков. И интенсивность их образования в 3 раза больше, чем в пиве.5. На размер пузырьков влияет множество факторов, в том числе атмосферное давление и гравитация. Если подняться на Эверест, где атмосферное давление примерно в 3,5 раза ниже, чем на уровне моря, объем каждого пузырька окажется вчетверо больше привычного. А если устроить дегустацию на морском дне – наоборот, перляж будет необычайно тонким.6. Давление в закрытой бутылке шампанского в 5,5 раз больше атмосферного и вдвое больше, чем в автомобильных шинах.7. Над горлышком свежеоткупоренной бутылки мы видим облачко тумана. Углекислый газ, вырвавшийся из бутылки, очень резко охлаждает воздух, в итоге влага конденсируется в мельчайшие капельки.8. Чтобы углекислый газ (и пузырьки) полностью вышел из открытой бутылки, нужно несколько десятков часов – трое-четверо суток или больше, в зависимости от качества вина и температуры воздуха. Чем теплее – тем быстрее напиток теряет свою игристость. Так что, если вдруг не осилите ночью всю бутылку, поставьте ее в холодильник, а не оставляйте на столе.9. Наливать шампанское лучше в наклоненный бокал и по краю. Если лить в центр стоящего ровно бокала – возникает турбулентность, и вино быстрее потеряет аромат и пузырьки.10. Чистые бокалы неспроста натирают полотенцем! Микроскопические волокна, которые остаются на стенках, становятся “ядрами”, вокруг которых собираются молекулы углекислого газа – и идет перляж. Ту же роль могут играть и микроцарапины на стекле либо хрустале. В идеально чистом бокале, по идее, шампанское вообще не будет празднично сверкать и шипеть – останется обычным вином. В лаборатории Лиже-Белера этот факт подтвердили, обработав бокалы муравьиной кислотой. Но в квартире такой чистоты не достичь, насчет пузырьков можно расслабиться. Будут!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог назвал новогодние блюда, которые нельзя есть на второй деньКакие готовые праздничные продукты могут быть опасны для здоровья 1 января (подробности).