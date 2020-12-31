Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов проект оборонного бюджета на следующий год. 322 конгрессмена проголосовали за, преодолев таким образом вето президента США Дональда Трампа.Американский лидер отказался подписывать военный бюджет, отметив, что в нем нет важных мер, необходимых для обеспечения нацбезопасности. Свое вето Трамп окрестил «подарком для Китая и России».Законопроект предусматривает выделение 740,5 млрд. долларов на финансирование Пентагона, введение новых санкций против «Северного потока»-2 (они должны затронуть компании, оказывающие страховые и сертификационных услуги), а также ограничения против Турции за покупку ею российских зенитно-ракетных систем С-400, выделение военной помощи Украины и подготовку военных в Восточной Европе.- Дело не в том, какие объемы вы тратите, а насколько эффективно вы их расходуете, какие направления финансируете. Военный бюджет РФ на порядки меньше, чем бюджет США. 800 млрд. долларов против 42 млрд. Важно учесть типологические решения, которые могут обнулять все сдерживающие факторы. Например, американцы вложили в систему противоракетной обороны десятки миллиардов, а российский гиперзвук их обнуляет. И выходит, что десятки или сотни миллиардов ушли в никуда в случае распространения гиперзвука, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.По его словам, санкционная политика США при президенте Джо Байдене в отношении России продолжится, и ее основные направления будут объявлены в течение двух-трех недель после инаугурации.- В полном противостоянии с США мы не находимся. Даже во время «холодной войны» этого не было. Были направления, по которым мы договаривались. Сейчас мы будем договариваться по вопросам безопасности, климата, - продолжает политолог. - При этом очевидно, что есть эффект сдерживания. Он заключается в том, что наших партнеров не устраивает наша позиция по Украине или личной безопасности. Мы - сильный конкурент? и нас будут сдерживать. В военной сфере точно. И пока эта конкуренция не закончится, то до этого времени ситуация не особо изменится. При Байдене будет мягче, и претензии к нам будут выдвигаться по другим направлениям. Например, по правам человека.Несмотря на политику сдерживания России в военном вопросе, не стоит ожидать боевого столкновения. США и многие другие страны рассматривают в качестве современного театра военных действий киберпространство.- Значительная часть бюджета США записана на повышение мер кибербезопасности. Они полагают, что мы будем с ними воевать на информационном поле, в онлайн-сегменте, - заключает Абзалов.Теперь преодоление президентского вето должен пройти в Сенате. День голосования пока не определен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧтобы даже не думали помешать: Какие боевые корабли Россия выдвинула на охрану строительства «Северного потока-2»Военный обозреватель \\"КП\\" Виктор Баранец о том, почему трубоукладчик газопровода из России в Германию приходится сопровождать во всеоружии (подробности)