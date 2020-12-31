Утром 31 декабря студия «Союзмультфильм» представила новую серию мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену. Это заново отрисованный 3D-ролик, где главные герои выглядят концептуально так же, как тогда — в советских мультиках 70-х.Согласно сюжету первого эпизода («Секрет праздника»), Чебурашка грустит у окна, глядя на снег, в преддверии Нового года, потому что ему хочется «чего-то зеленого». Гена приносит елку, которую пушистый зверек никогда раньше не видел, и объясняет Чебурашке, что это за растение. В этот момент за окном появляется вредная старушка Шапокляк (с крысой Ларисой) — главный антагонист.Конечно, не обходится без диверсии со стороны седовласой бестии, однако все заканчивается очень и очень хорошо. Прямо-таки хэппи-энд в голливудском стиле. Оно и понятно: дело происходит накануне «самого веселого праздника в мире», о каком расстройстве может идти речь? Пожалуй, только этим счастливым финалом новый «Чебурашка» принципиально отличается от старого.В целом, мультик вызывает теплые эмоции и совсем не отменяет, не перечеркивает каноническую советскую версию. Памятников «Союзмультфильм» не разрушал. Новый «Чебурашка» современнее и это нацелено прежде всего на маленького зрителя, искушенного богатой компьютерной графикой.При этом очевидно, что авторы отнеслись к перезапуску мультфильма бережно: цветокоррекция — в приглушенных тонах, неспешный фирменный темп и теплые, добрые интонации возвращают в то самое время, когда деревья были большими. Даже мостики из прошлого в настоящее перекинули. Классическая фраза Чебурашки «Давай, я понесу чемодан, а ты понесешь меня?» получает развитие в новой серии, когда Гена тащит домой на руках друга, который держит коробку с мишурой и украшениями для елки. Не обошлось и без ненавязчивых мудростей в финале, что традиционно венчали и советскую версию «Чебурашки»: «Праздник не там, где елка. А там, где близкие и друзья».Угадали создатели и с актерами озвучания. Леонид Ярмольник тембром слегка напоминает Василия Ливанова, голосом которого говорил советский Гена. Анжелика Варум наивно и чисто озвучила Чебурашку. А за язвительные нотки голоса Шапокляк отвечал Деомид Виноградов — актер дубляжа, работавший над самыми популярными российскими мультфильмами («Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Белка и стрелка»).Дорогие читатели, а вы как считаете: новый «Чебурашка» — это повод улыбнуться, взгрустнуть или пересмотреть советскую версию мультфильма? Оставляйте комментарии и с Новым годом!Мультик можно посмотреть бесплатно на платформе START, а также детских телеканалах «Карусель», «Мультландия», «СТС Kids».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые серии \\"Ну, погоди!\\": где посмотретьРассказываем интересные факты о продолжении легендарного мультфильма (подробности)