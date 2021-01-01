ДОРОГА В ТУРЦИЮПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Баку делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.\\"В состав делегации входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турецкой Республики Умит Дундар и командующий Военно-морскими силами Турецкой Республики Аднан Озбал\\", - сообщает официальный паблик президента Азербайджана.Под Новый год Ильхам Алиев заявил, что Баку придает большое значение созданию транспортного коридора с Турцией, который должен пройти через территорию Армении. Азербайджанская сторона приступает к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией.\\"Таким образом будет реализовано открытие Нахичеванского коридора. Считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года\\", - заявил Алиев, напомнив, что проект является частью подписанного в начале ноября трехстороннего заявления.Министр обороны Азербайджана Закир Хасанов с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром посетил раненых военнослужащих в бакинском военном госпитале по случаю Всемирного дня солидарности азербайджанцев и новогодней ночи.\\"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайиб Эрдоган, поприветствовав участников мероприятия по телефону, в очередной раз поздравил азербайджанское государство и народ с победой в Отечественной войне. В завершение гости ознакомились с фотовыставкой, отражающей братство Азербайджана и Турции\\", - сообщает сайт Минообороны Азербайджана.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР\\"Российско-турецкий центр по Карабаху будет создан в ближайшие 10 дней, в течение двух недель\\", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Он также подчеркнул, что в Карабахе остаются \\"опасности и угрозы, несмотря на окончание войны в Карабахе\\".Пока российские военнослужащие обустраиваются в Степанакерте. Там перед ними в новогодний вечер выступили лучшие творческие и музыкальные коллективы Нагорного Карабаха.\\"Воинам-миротворцам была представлена праздничная программа творческими, музыкальными и танцевальными коллективами Нагорного Карабаха, после чего они заступили на свои посты\\", - сообщает Минобороны России.В ведомстве отметили, что миротворцы осуществляют \\"круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня\\".МОДУЛЬНЫЙ ГОРОДОКСтало известно, что российские военные строители возведут в 2021 году в карабахском Каракенде третий блочно-модульный городок на 60 человек.\\"В декабре специалисты материально-технического обеспечения возвели два городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван. Сегодня о заселении более 300 человек в новые модульные городки доложили заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову. Еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в январе следующего года в населенном пункте Каракенд\\", - заявили в Минобороны России.В ведомстве пояснили, что блочно-модульные городки - полноценные автономные объекты, которые оснащены электроснабжением, отоплением, санузлами и водоснабжением, а также укомплектованы бытовой техникой.\\"В них есть спортивный зал, баня, медпункт, сушилка, столовая, продуктовый склад и многие другие объекты\\", - отметили в военном ведомстве.