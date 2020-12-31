Вечером 31 декабря Росстат огласил предварительные данные по инфляции за 2020 год. По подсчетам службы статистики, за этот год цены в России выросли на 4,9%. Сильнее всего подорожали продукты – на 6,7%. Цены на непродовольственные товары за год выросли на 4,8%, на услуги – на 2,7%.По данным Росстата, рост цен заметно ускорился в декабре. В первый месяц зимы инфляция в России составила 0,8%, причем цены на продовольственные товары выросли на 1,5%. Непродтовары и услуги в декабре прибавили в цене по 0,4%.Таким образом, официальная инфляция в России в 2020 году оказалась самой высокой за последние четыре года. До этого цены росли быстрее: в 2016 году инфляция составила 5,39%, в 2015 - 12,91%.ТОЛЬКО ЦИФРЫИнфляция в России за последние 10 лет2020 – 4,9%2019 – 3,04%2018 – 4,26%2017 – 2,51%2016 – 5,39%2015 – 12,91%2014 – 11,35%2013 – 6,47%2012 – 6,57%2011 – 6,10%По данным Росстата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Хлеб растет в цене, макароны тоже. С какой стати?\\": Путина возмутила стоимость продуктовПрезидент РФ заявил, что вопрос нужно решать в срочном порядке (подробности)