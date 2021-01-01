В условиях пандемии нет смысла делать премьеры, когда спектакль могут посмотреть всего 25 процентов зала. Поэтому Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Сергей Филин решили обновить свой уже легендарный балет на льду «Лебединое озеро».В роли чёрного лебедя блистала Елена Ильиных. Ее супруг Полунин болел за любимую в зале. Король льда Евгений Плющенко выступал в роли принца, а «Гном Гномыч» играл его героя в детстве. За год Саша возмужал, катание стало более чётким, взрослым, появилась фигурная осанка.А мама Плющенко-младшего Яна Рудковская следила за кулисами, чтобы не только зрители, но и звёздные гости были в защитных масках.Сама надела чёрную маску и предупредила Филиппа Киркорова с детьми, чтобы они не забыли защиту дома.Король поп-сцены после спектакля остался в арене. Его подросшие наследники Мартин и Алла-Виктория примерили коньки и прокатились по льду «Динамо».-Алла-Виктория хотела быть фигуристкой, но я отговорил. Слишком травмоопасный спорт. Попробуем художественную гимнастику, - объяснил «акулам пера» артист.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние убранства звезд: Гагарина нарядила \\"елку невесты\\", а Билан похвастался громадиной за полмиллиона\\"Комсомолка\\" узнала стоимость праздничного декора в домах знаменитостей (подробности)