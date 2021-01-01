По мнению многих американских молодоженов, от маленьких детей на свадьбе много шума. Они бегают, снуют между гостями, мешают разговаривать, оставляют везде еду и напитки. Поэтому женихи с невестами и просят гостей оставлять детей дома с нянями. Но не все согласны с этими новыми правилами.Американка, мама четырехлетней девочки, страдающей аутизмом, отказалась оставлять ребенка дома. Невесте своего брата она сказала, что у нее нет выбора, поэтому она возьмет свою дочь на торжество. Начался скандал.Своей историей обиженная невеста поделилась в соцсетях.«Прекрасно понимаю, что оставить «особенного» ребенка с кем-то из взрослых сложно, но у меня есть друг, который работает с детьми с такими заболеваниями, - объясняет свое поведение невеста. – Он был не против посидеть с девочкой, но ее мама из-за принципа не согласилась на этот вариант. Мы с женихом хотим устроить свадьбу без детей, потому что хотели отдохнуть без напряжения. Мы просто заслуживаем ночь развлечений только для взрослых».Но мама ребенка не желала слушать оправданий. И… пошла к работодателю невесты, пожаловалась начальнику и попросила уволить ее.«Она сообщила моему шефу, что я не подхожу для работы, потому что у меня презрительное отношение к детям, - продолжает невеста. – Более того, она попросила в отношении меня провести расследование».Мнения пользователей в соцсетях разделились, но большинство поддерживало невесту.«Если не с кем оставить ребенка дома, то можно просто не ходить на свадьбу», - пишут подписчики.Другие советуют ей нанять адвоката, но почти все схожи в одном, такая пустяковая проблема не должна портить праздник и один из самых счастливых детей молодоженов.