71-летний Борис Грачевский почти две недели лечился от коронавируса дома под контролем врачей. В конце прошлой недели его госпитализировали, так как состояние Бориса Юрьевича стало вызывать опасения у врачей.31 декабря появилась информация об ухудшении его состояния. Супруга Грачевского Екатерина была возмущена этой информацией, ей пришлось отвечать на звонки многочисленных коллег и друзей мужа. «Его состояние тяжелое, но стабильное, никаких ухудшений нет. Он в реанимации, получает кислородную поддержку. Но ему не стало хуже!» - объясняет жена Грачевского. 35-летняя Екатерина уже переболела коронавирусом, но в легкой форме. Она сейчас дома с их 9-месячным сыном Филиппом.71-летний Борис Грачевский под контролем врачей в 52-й больнице. Коллега Грачевского рассказал kp.ru: «Борис действительно в реанимации. Уже три дня. Но его состояние не критическое, оно не ухудшилось. Он стабилен, в тяжелом состоянии. Но Борис в сознании, он читает новости в телефоне, отвечает. Конечно, мы все просим не распространять неверную информацию о том, что ему хуже. Это вряд ли способствует выздоровлению. Болезнь коварная, тяжелая, поэтому жена переживает, все переживают. Будем молиться, чтобы он поправился».Борис Грачевский под контролем опытных врачей, получает все необходимое лечение, настроен оптимистично. А дома папу ждут жена и сын, семья надеется, что после праздников все уже будут вместе. Грачевский получает сейчас десятки сообщений от коллег и друзей с пожеланиями выздоровления. Говорят, что Борис Юрьевич расстраивается из-за слухов об ухудшении своего состояния, но воспринимает их, как хороший знак. Многие из коллег основателя «Ералаша» уже переболели коронавирусной пневмонией, поэтому объясняют, что состояние действительно тяжелое, и все желают Грачевскому скорейшего выздоровления.