Все мы люди, и за щедрым новогодним столом кому не случалось превысить свою обычную дозу алкоголя? Тем более шампанское с его игристыми пузырьками такое обманчиво-легкое… Ну а наутро, конечно, сожалеешь о вчерашней потере контроля. Голова раскалывается, подташнивает – похмелье, во всей красе. С точки зрения науки, в процессе расщепления алкоголя в организме образуется ацетальдегид. Собственно, похмелье – это интоксикация (отравление) этим ацетальдегидом. Что делать, чтобы «поправить здоровье»? Народная молва предлагает лечить подобное подобным- то есть выпить. Но этот способ, пожалуй, не для всех. Не хочется превращать праздник в запой. А что советуют врачи, чтобы облегчить состояние перебравшего накануне?В программе известной телеведущей, врача Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале накануне Нового года обсуждали этот животрепещущий вопрос.Еще один народный метод – выпить рассола из-под огурцов или квашеной капусты – по словам эксперта программы, врача Андрея Продеуса, действительно, может принести облегчение. Но только на короткое время. А затем все симптомы вернутся. Почему так происходит? Да, с одной стороны, выпивая соленую жидкость, мы восстанавливаем уровень электролитов (те самые, которые теряли в процессе обезвоживания организма алкоголем). Кислота из рассолов связывает ацетальдегид и состояние улучшается. Однако связь эта краткосрочная, быстро распадается и ацетальдегид возвращается в кровь. А соль, как известно, задерживает жидкость и вызывает отеки. От нее повышается давление. То есть спустя небольшое время состояние только ухудшится.А вот ацетилсалициловая кислота из аспирина связывает ацетальдегид надежно. Поэтому при похмелье стоит принять таблетку аспирина.Кроме того, необходимо много пить. Обычной воды – она восполняет нехватку жидкости, которая возникла из-за переработки алкоголя. И чая-кофе (но в дополнение к обычной воде!): кофеин, содержащийся в черном чае и кофе, помогает выводить лишнюю жидкость, борется с отеками. А вместе с жидкостью из организма выводятся токсины, интоксикация уменьшается.Но как же быть с нехваткой электролитов? Восполнить их можно с помощью продуктов. Это сушеная петрушка, вяленые помидоры и бананы. Эти продукты восстанавливают уровень калия – один из главных электролитов организма. Конечно, сушеной петрушки много не съесть. Но вялеными помидорами вполне можно восполнить дефицит такого полезного для сердечной деятельности микроэлемента. 50 г томатов – и суточная доза калия поступает в организм. А ведь это не только полезно, но и вкусно!Приятного аппетита, и хороших праздников!