Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.В сентябре 2018 году сотрудники прокуратуры Свердловской области начали проверку обстоятельств смерти туристов. Поводом для этого стало заявление журналиста «Комсомолки», представляющей по доверенности интересы родственника Семена Золотарева.В июле 2020 года в пресс-центре «Комсомольской правды» на тот момент действующий сотрудник Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков озвучил свою версию трагедии. По результатам проверки и назначенных экспертиз девять молодых и здоровых лыжников погибли из-за схода снежной доски, которой накрыло палатку, установленную на склоне горы Холат-Чахль, и сильного мороза. Подробнее об этом здесь.В официальном ответе прокурора нашему спецкору было написано следующее:«Установлено, что являющийся местом массового туризма восточный склон горы Холат-Чахль, в районе высоты 905 м, Ивдельского городского округа, лавиноопасен. В связи с вышеизложенным, с целью исключения возможного ущерба жизни и здоровью граждан принято решение подготовить информацию в порядке ст.4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в адрес Губернатора Свердловской области и Главного управления МЧС России по Свердловской области».За этой сухой прокурорской формулировкой может скрываться многое: от установки информационных щитов в районе Ивделя, предупреждающих туристов об опасности поездок на перевал, до полного закрытия маршрутов на Холат-Чахль.- Эту территорию уже закрывали, когда создавали Ивдельский заказник, - рассказал нам руководитель клуба «Дикий Север», организующий вертолетные и снегоходные туры в уральских горах Евгений Свитов. – Но из этого ничего толкового не вышло. Запрет быстро сняли, потому что он мог поставить под угрозу развитие туризма в этих местах.- Но в данном случае речь идет о лавинной опасности…- Почти все горы Северного Урала небольшой высоты. Ну какая там лавиноопасность? Я с 2006 года занимаюсь туризмом. Ни одной лавины там не видел. Они возможны только в районе Приполярного Урала. А на Северном Урале – какие лавины (смеется)? Были случаи, когда люди терялись, замерзали, но это уже совсем другая история.Константин Кузнецов, руководитель компании «Снегоходные гиды Урала», занимается туризмом на Северном Урале уже 11 лет.- Никогда там лавин не было за это время и не будет, - уверен он. – На этом склоне такой аномально сильный ветер дует, что снег либо выдувает до камней, либо превращает в фирн, который тяжело пробить альпинистским ботинком. В январе и феврале мы там ездим десятки раз, да и не только мы, постоянно подрезаем снег на склоне, но ни разу он не сошел вниз как снежная доска, потому что он не рыхлый, а очень твердый как бетон. Я там ни разу даже снежных козырьков не видел.Официально, по статистике снегоходных компаний, зимой на перевал Дятлова едут до 200 человек. А ведь есть еще и стихийные группы, которые не регистрируются в службе спасения и едут в горы на свой страх и риск. И именно поэтому запрет на поездки в район Холат-Чахля и Отортена ничего не даст. В те места можно попасть с разных сторон – Пермского края, Ханты-Мансийского округа.- Десятки троп есть, все не перекроешь, - говорит местный житель, манси Валерий Анямов. – Все равно будут ходить. Любой указ о закрытии только насмешит народ. Правда, одного не могу понять, я за всю жизнь там ни одной лавины не наблюдал. И из наших никто не видел. Даже весной, когда снег обильно тает.Кто-то упрекнет нас, что мы привели мнения не специалистов, а снегоходчиков, заинтересованных в туризме на Северном Урале, и местного жителя. Но вот вам мнение квалифицированного специалиста - гляциолога Виктора Поповнина, который во время совместной экспедиции прокуратуры, «Комсомольской правды» и «России 1» на перевал Дятлова действительно сделал вывод, что склон лавиноопасен. И именно его вывод взяла за основу прокуратура во время надзорной проверки. Но:- Сход лавины как снежной доски на склоне Холат-Чахля возможен, - рассказал Поповнин, - но я далеко не уверен, что он так мог перепугать туристов, чтобы они в панике и легко одетые убежали прочь. Да и слишком уж много загадок в этой истории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеревал Дятлова: Зачем на поиски пропавших туристов приезжал военный дознавательСпецкоры kp.ru продолжают расследование уральской трагедии (подробности)