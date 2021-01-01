Молодежная сборная России вышла в 1/4 финала МЧМ-2021 со второго места в своей группе. Первое заняла команда США, обыгравшая Швецию (4:0). Значит в первом раунде плей-офф нам играть с Германией. Матч состоится 2 января в 20:00 (мск).Великолепный Петерка: первое звено немцев очень опасноЕсли вы думали, что немецкий хоккей – это что-то провинциальное, умостившееся на задворках Европы, значит вы отстали от жизни. На драфте НХЛ самый высокий номер из европейских игроков получили не россиянин, швед, финн или чех, а хоккеист из Германии. «Оттава» пот 3-им номером выбрала 18-летнего нападающего Тима Штюцле. Он в Германии давно играет со взрослыми командами, оброс опытом и теперь зажигает в «молодежке» на МЧМ.А помогает ему еще одно немецкое дарование – Джон-Джейсон Петерка (задрафтован «Баффало» под 34-м номером), и еще одно доказательство, что немецкий хоккей набирает обороты. В компании с ними должен был оказаться Лукас Райхель («Чикаго», 17-й номер драфта), но его из сборной выбил коронавирус. Другие звенья немецкой молодежки – ни о чем. Но первая тройка Германии, проводя на площадки под 30 минут, может и доставляет неприятности любому сопернику.Немцы перетерпели разгром от Канады – 2:16Немецкая молодежка заняла в своей группе третье место. И продемонстрировала всею нестабильность, свойственную возрасту. Сначала Германия забросила три шайбы как всегда хорошим финнам, а потом попала под канадский каток и была размазана по льду – 2:16! Но потом команда смогла собраться и сначала обыграла Словакию в овертайме – 4:3. А потом разобралась со Швейцарией – 5:4.Но последний матч в группе еще раз показал, как немцы любят турбулентность. Против Швейцарии они сначала повели 4:0, а потом позволили сопернику в третьем периоде забросить четыре шайбы. Если бы не гол Петерки на 58-й минуте, могла бы случиться сенсация. Кстати, все пять голов в этом матче на счету первого звена Германии.Как определяются полуфинальные парыВ 1/4 финала сыграют следующие соперники:Россия – ГерманияФинляндия – ШвецияКанада – ЧехияСША – СловакияА вот полуфинальные пары будут определяться необычным способом - по рейтингу, в котором учитываются результаты группового этапа, такие как набранные очки, разница шайб и т.д.Рейтинг этот на МЧМ-2021 выглядит следующим образом:1. Канада2. США3. Финляндия4. Россия5. Швеция6. Германия7. Чехия8. Словакия.В полуфинале команда с наибольшим рейтингом из оставшихся сыграет против команды с наименьшим, а другую пару составят два других победителя четвертьфиналов. Это значит, что если команды ниже нас по рейтингу проиграют, а мы выиграем, то уже в полуфинале сборная России выйдет на главного фаворита - Канаду. А хотелось бы отложить этот матч на финал. Так что кроме команды Ларионова, в первом раунде плей-офф болеем за шведов и словаков.