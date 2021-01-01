40-летний Стас Пьеха в интервью kp.ru рассказал, как смог использовать перемены, случившиеся из-за пандемии, о последствиях перенесенного коронавируса и переменах в жизни.- Идеальное утро 1 января - оно какое?- Главное встретить его в приятном самочувствии, без головной боли и сожалений о содеянном 31 декабря. И желательно в приятном кругу друзей, а не случайных людей, незнакомцев.- Итоги личные и рабочие 2020-го года со знаком плюс и минус?- Переезд за город, который сначала был минусом, потому что хотелось вести активную жизнь в городе, но не получалось - в итоге оказался огромным плюсом года. Так же из плюсов - более глубокие и осознанные занятия психологией и развитие клиники. Акцент на этом, потому что было больше времени и сил на реализацию задуманного. Огромным минусом стало отсутствие концертов и более ста отмененных сольников, на которые все билеты были проданы. Понятно, что обстоятельства выше, но люди все равно были разочарованы. И мы были разочарованы. И конечно, самый ощущаемый минус - перенесенный коронавирус.- После коронавируса полностью восстановились? Есть ли у вас антитела, которые позволяют не боятся заражения?- Пару недель назад я сдавал плановый анализ на антитела, и он показал их высокое количество. Анализ необходимо сдавать примерно раз в месяц - так я для себя определил, потому что антитела могут уходить. Как мне сказали, на данный момент я могу не бояться. Восстановился полностью, у меня нет температуры и воспаления легких. Но последствия, в виде повышения давления, небольшой астении, снижения выносливости, ухудшения настроения - я очень хорошо ощущаю. Не могу провести полноценную спортивную тренировку, сокращаю время занятий, и понимаю, что эмоциональный фон еще не восстановился до конца, поэтому стараюсь выстраивать жизнь как можно ровнее и спокойнее. Все это пройдет.- Когда закончится пандемия сейчас никто не может сказать. Возможно ли что-то планировать в концертной деятельности артистам на новый 2021-й год?- Мы планируем, но понимаем, что эти планы могут не реализоваться в ближайшее время. 2020-й год научил доверию высшей силе, терпению и умению ждать. Конечно хочется, чтобы прежняя жизнь вернулась. Но я уверен, что она уже никогда не станет прежней. Я понимаю, что мы входим в эпоху крутых и стремительных перемен.- Как они ощущаются в вашей профессии?- Сейчас все быстро меняется: артисты появляются и исчезают, миллионы песен, тысячи лиц, и если ты не успеваешь встраиваться в это время, то выпадаешь из него. Футуролог Курцвейл, чьи предсказания в 80 % случаев сбываются, писал, как сильно в течение этого века поменяется наша планета и люди. Мне кажется, настоящее - это одна из первых ступенек, дальше будут и другие трансформации, поэтому важно встраиваться в реальность. Мы боимся поменять свою ракушку на что-то другое, а тут придется «переезжать» из нее еще чаще, и возможно через 10 лет мир будет вообще не узнать. Но я не вижу сейчас в этом чего-то страшного, потому что живу в чудесное время, раньше все было более-менее предсказуемо и стабильно, а тут бесконечный фейерверк. Хочется, чтобы изменения касались уровня личного счастья человека, его новых способностей и возможностей. И не было болезней, смертей и войны. И очень хочется, чтобы все концерты, которые мы запланировали, состоялись. Нам нужно работать, встраиваться в новые реалии, и мы готовы!- Пока остановилась гастрольная деятельность, вы стали больше заниматься работой реабилитационных центров? Этот бизнес приносит доход или это дело (клиника лечения наркомании и алкоголизма) для вас важно по другим соображениям?- Так я реально могу принести людям пользу, потому что у меня есть бесценный опыт. На сцене мне нечего предложить в таком формате, и жизнь спасу вряд ли, хотя, конечно, бывают какие-то волшебные случаи, но мы говорим не об исключениях. Поэтому в первую очередь клиника для меня это некая миссия. И если эта моя миссия будет приносить и заработок - буду только рад. Я делаю свое дело добросовестно, качественно и честно. Тем более, что я всегда под прицелом видеокамер, и, если бы был подлым человеком, то меня бы спалили. Стремлюсь, чтобы качественная, образцовая медицина в области наркологии и зависимостей была доступна и в России по адекватной цене. Для меня это очень много значит. Это образ жизни.- Знаю, что вы брали ипотечный кредит для покупки дома. Уже погасили кредит?- Я брал ипотечный кредит для покупки дома сыну приличное количество лет назад, и в этом году мы его продали. Для сына будет куплена квартира в городе Пушкин, где он сейчас живет. То есть мы минимизировали расходы и сделали так, как удобнее всем. Поэтому я больше не выплачиваю ипотеку, а также решил избавиться от кредитной машины. Я принял решение, что сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что никто из нас не может прогнозировать заработки на будущее.- Традиционный вопрос в первый день нового года: какие главные планы и цели на 2021-й год.- Развивать клинику, заниматься написанием песен и сольными концертами, укреплять собственное здоровье и больше уделять времени работе над собой. Хотелось бы сделать акустический концерт, который был запланирован на осень. Надеюсь, в 2021 году у нас все получится, и мы подарим зрителям красивое акустическое звучание в камерном зале.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Больше ничто не заставит меня жениться\\": Стас Пьеха рассказал о мечтах, трезвом юбилее и знакомствах в ТиндереВ день своего 40-летия артист дал интервью сайту kp.ru (подробнее)