Опрос длился три дня - с 26 по 28 декабря. Посетителям сайта из 388 городов России предлагали выбрать несколько вариантов из предложенных 16-ти. Для кого-то это может показаться удивительным, но по результатам этого опроса у России есть все шансы остаться самой читающей державой в мире. Каждый третий из опрошенных дал себе зарок больше читать и заняться образованием в нового году – 29 процентов из 100! Причем, разница между мужчинами и женщинами небольшая. Последних больше на 6 процентов.Чуть меньше одной трети респондентов хотели бы устроить личную жизнь, заняться спортом и уделять больше внимания близким – по 27 процентов на каждую позицию.22 процента участников опроса хотят больше уделять времени любимым увлечениям, при этом большинству из них – молодые люди до 24 лет.Сменить место жительства хотят 20 процентов и столько же планируют заняться изучением иностранного языка. Кто-то хочет поменять мировоззрение и систему питания – по 18 процентов.Кому не терпится заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и побольше отдыхать.Меньше всего среди опрошенных оказалось тех, кто не хочет ничего менять, 6 процентов.Полагаю, это именно та категория, которая понимает всю бесполезность намерений начать новую жизнь с Нового года. Психологи отмечают, что многим людям иллюзия условного очередного этапа в жизни – начала года, недели – дает мнимую уверенность в себе. Но на самом деле, меняется только дата в календаре, а все наши желания так и остаются лишь желаниями, если для их воплощения нет мотивации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Без мандаринов, зато с петардами: как изменились наши новогодние расходы из-за пандемииЭксперты изучили траты россиян на еду и развлечения в декабре. Выводы оказались интересными (подробнее)