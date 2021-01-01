После месяцев фактического бездействия в плане ограничений из-за пандемии и призывов к народу правительство Швеции решило принять меры.Депутаты шведского парламента (риксдага) планируют досрочно прервать рождественские каникулы и рассмотреть закон о пандемии.Принятие закона даст возможность властям страны вводить ограничения, закрывать публичные места, регулировать работу общественного транспорта и накладывать штрафы за невыполнение правил.Таким образом, так называемый шведский путь, при котором ставка делалась на сознание граждан и формирование коллективного иммунитета, уйдет в прошлое.Ранее в Швеции неоднократно заявляли, что мягкие меры борьбы с коронавирусной инфекцией не принесли результата, но правительство никак не могло согласовать правила ограничительных мер.Скорее всего, не последнюю роль в таком затягивании сыграло отношение некоторых чиновников к проблеме COVID-19. Например, в то время, как премьер и главный эпидемиолог страны призывали владельцев розничных магазинов отказаться от проведения распродаж, в торговом центре был замечен глава Минюста Швеции Морган Йоханссон, а по словам шведских журналистов, мысль о посещении распродажи пришла не только ему в голову – в крупных городах торговые центры переполнены покупателями.