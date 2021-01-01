Пока Великобритания готовится к отделению от Европейского Союза, отец британского премьер-министра Бориса Джонсона подал заявку на французское гражданство.- Моя мать родилась во Франции, а моя бабушка была настоящей француженкой, впрочем, как и дед, - рассуждает Стэнли Джонсон. - Так что у меня есть все основания требовать то, на что имею законное право.80-летний отец Бориса Джонсона является бывшим членом Европейского парламента, который поддержал решение остаться в ЕС на референдуме о членстве Великобритании в 2016 году.- Я всегда буду европейцем, - заявляет Джонсон-старший. – Для меня очень важны европейские связи. Европа – это больше, чем Европейский Союз.В 2020 году Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit закончился 31 декабря прошлого года. С этого дня британцы не смогут путешествовать по Европе по упрощенной процедуре.