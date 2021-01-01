Анастасия Волочкова встретила Новый год в своем загородном особняке вдвоем с любимым. Балерина резвилась и веселилась, а ее мужчина снимал избранницу на камеру.Анастасия Волочкова разместила в блоге праздничные фото и видео, показав, как она встретила новый 2021 год. Началось все с праздничного шпагата на тахте. Танцовщица предстала в бирюзовом купальнике. \\"Мерило Шпагаттини. Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения! И позитива!\\", - подписала Анастасия яркое фото.После этого артистка устроила дефиле в коротком халатике с глубоким декольте. Домашний наряд не в силах был скрыть сочную грудь хозяйки. А когда Волочкова прыгнула на диван, то сверкнула нежно-сиреневыми стрингами.Однако и это было еще не все. Настя облачилась в красное бикини и вышла на мороз. В тон пляжному ансамблю она подобрала и унты. \\"Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы!\\", - пожелала она поклонникам.Разместила танцовщица и фото в вечернем платье в пол. Ее таинственный красавец-жених трогательно обнимал избранницу обеими руками за талию, но самого мужчину не было видно из-за спины балерины.Кстати, 1 января Волочкова и ее жених улетели в теплые края. Звезда пока не раскрыла место отдыха. Но отправилась в путешествие Настя с легким сердцем. Танцовщица в эфире передачи \\"Вечернее Шоу Аллы Довлатовой\\" на YouTube-канале \\"Русское Радио\\" заявила, что в 2020 году успела закрыть все задолженности. Так, ей необходимо было заплатить налоги и счета за коммунальные услуги. Волочкова добавила, что теперь \\"спит спокойно\\".