Настоятель храма святого Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино отец Павел Островский – один из самых популярных батюшек в Инстаграме. На его страничку подписаны более 410 тысяч человек. Одна из причин такой популярности – искрометный юмор священника, выходящий за рамки общепринятых церковных стереотипов, представляющих служителей церкви как людей мрачных и читающих назидательные проповеди. Отец Павел миссионерской деятельностью в соцсетях показывает, что проповедь может быть разной. Легкой, ироничной, порой – резкой, но доходчивой. Наверное, именно по этому подписчики разных возрастов и конфессий пишут ему в день сотни вопросов, на некоторые из них священник отвечает очень остроумно:***- Почему парень сначала блокирует в инстаграме, а потом разблокирует?- Пальцы дрожат от любви к вам.***- Домохозяйка. Служу семье. Стесняюсь, что не работаю.- Систер, забей ты на всех, кто завидует твоей счастливой жизни.***- Жена мало пилит.- Высморкайся в занавеску, сразу ад познаешь.***- Хотим создать православную семью, но все твердят, что в 21 год рано.- Вы что хотите, чтобы из-под свадебного платья песок сыпался?***- Дедушка, 83 года, завел роман с замужней женщиной, не могу не осуждать.- Тот момент, когда я растерялся.***- Я каждый день пью пиво, но и каждый день читаю молитвы и хожу в храм. Кто я?- Нетрезвая христианка.***- Он выбрал ту, которая спит до свадьбы, а не меня. Мне в монастырь с таким раскладом?- В караоке-бар с православными друзьями отмечать избавление вас от тряпкообразной особи.***- Бывший молодой человек сказал мне «гори в аду», потому что бросила его.- Будем считать, что он пожелал вам тепла.***- Что-то грустно стало на душе и зависть подкатила…- Наоборот все. Сначала зависть подкатила, а от этого стало плохо на душе. Подойдите к зеркалу и плюньте в свою завистливую моську, улыбнитесь и сразу станет немножечко светлее.***- Зеркало разбилось. Плохая примета?- Просто ужасная. Теперь, если вы не сможете склеить из осколков слово «ипотека», счастья в жизни не будет никогда.***- Хорошо смеется тот, кто смеется последним?- Тот, кто смеется последним, просто медленнее думает, чем остальные.***- Почему все попы жирные?- Чем шире наши животы, тем теснее наши ряды.***- Можно ли мыться в бане голыми? Ведь это не по-христиански.- Вы правы. Все верующие моются в шубах и валенках.***- Мысли материальны?- Нет. Иначе нас уже никого здесь не было бы. Ведь сколько людей иногда в сердцах говорят – чтоб все сдохли!***- Медсестра читает утром с компа молитвы. А через 5 минут материт пациентов. Вразумить?- Не лезьте в чужую жизнь. Возможно, если бы она не молилась, то уже всех бы перестреляла.***- Вы верите в приметы?- Конечно. Если жене скажешь милым голосом «доброе утро», завтрак точно будет вкуснее.***- Если пожелали смерти в след. Как реагировать?- Поблагодарить за напоминание.