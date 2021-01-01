Сергей Жигунов признался, что минувшая новогодняя ночь стала самой необычной в его жизни. Накануне зимних праздников 57-летний актер был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Артист лежит в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы. Вместе с Жигуновым коронавирусом заболела и его возлюбленная Виктория Ворожбит, правда, в более легкой форме, поэтому Новый год она отмечала вне больничных стен. Жигунов рассказал, что заботливая Виктория сделала ему оливье. Правда, салат пришлось поднимать в его палату на втором этаже в окно на веревочке. А вот холодец, которым актера поздравила с праздником мэр Ялты, ему передали прямо в руки.В Инстаграме Сергей опубликовал видеоролик, в котором он машет Виктории рукой из окна больничной палаты.- На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, - рассказал Жигунов.Артист добавил, что совершенно не чувствует запахов елки и оливье. Поэтому наступивший 2021 год можно по праву назвать самым необычным в его жизни.Своими эмоциями в новогоднюю ночь поделилась и подруга Жигунова, встречавшая Новый год под окнами его палаты. Виктория поблагодарила врачей за самоотверженную работу и рассказала, что скорая привезла в госпиталь нового пациента всего за пять минут до полуночи.- 2021 - самая необычная встреча Нового года, - написала Ворожбит. - Под окном ковидного госпиталя без шампанского, но с оливье, на которое хватило сил и мандаринами, запах которых уже немного чувствуется. С наступившим 2021 всех вас! Пусть ваши близкие будут рядом и всегда здоровы. Низкий поклон докторам, которые работали весь этот год и в новогоднюю ночь. За пять минут до 2021 привезли тяжелого больного на реанимобиле. Болезнь не выбирает времени.С начала пандемии Сергей и Виктория специально уехали из Москвы в Крым, где вели достаточно закрытый образ жизни. Однако болезнь все равно их настигла.- Много всего случилось за эти дни - скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40, - рассказала Виктория за несколько дней до Нового года. - Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить. Ясно одно - можно уехать в крошечный город, ни с кем не общаться, обливаться антисептиками, носить маску (не ту, которая с весны в машине болтается, а по-честному менять) - и все равно заболеть. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!В комментариях подписчики желают артисту и его подруге скорейшего выздоровления. Ранее в Инстаграме актер поделился снимками из своей больничной палаты: актер сфотографировал устройство для подачи кислорода и врача в защитной одежде. Жигунов поблагодарил врачей больницы и признался, что без них «неизвестно, чем бы все закончилось».