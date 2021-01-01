Подходит к концу президентская гонка в США. Дональду Трампу придется освободить резиденцию для своего непримиримого оппонента Джо Байдена.Последний получит часть привилегий, которые в США есть только у действующего главы государства. Часть прелестей жизни сохранит за собой и Трамп, поскольку американское законодательство сохраняет их экс-президентам до конца их жизни.1. Личный самолет и вертолет Marine OneПо сути дела, президентский Boeing 747-200B представляет собой комфортный передвижной штаб главнокомандующего с высочайшим уровнем безопасности и возможностью постоянно находиться на связи. Кроме прочего, президентский борт способен дозаправляться в воздухе и может находиться в режиме полета столько времени, сколько будет необходимо. Стоимость обслуживания самолета составляет примерно $200 тысяч в час.Marine One – сверхбезопасная винтокрылая машина, которая повсюду следует за президентом. Его основная задача – спасти первое лицо государства в случае опасности. Вертолет оборудован комплексом противоракетной обороны, а также имеет на своем борту баллистические ракеты. К управлению Marine One имеют доступ всего четыре лучших пилота ВВС США.2. Передвижение на «Чудовище»«Чудовищем» американцы называют бронированный президентский лимузин. Собственно, «Чудовищ» – 12, но они полностью идентичны, поэтому обходятся одним прозвищем. На этом автомобиле глава Белого дома передвигается по земле. Говорят, что лимузин способен выдержать попадание авиационной бомбы.3. Шикарная резиденцияБелый дом считается одним из лучших зданий в США по уровню комфорта. Его строительство в конце XVIII века обошлось в баснословную по тем временам сумму – свыше $230 тысяч.4. Пенсия и расходыВсем экс-президентам США положена пенсия, которую принято называть компенсацией. Ее размер составляет порядка $200 тысяч в год. Кроме того, согласно законодательству страны, путешествия и деловые расходы бывших президентов ложатся на плечи налогоплательщиков.5. Обслуживающий персоналВ президентской резиденции постоянно проживает около 100 человек, в число которых входят повара, лакеи, дворецкий, сантехник и флорист. Помимо обслуги в Белом доме трудятся лучшие фитнес-тренеры, готовые всегда прийти на помощь первому лицу государства, если ему вздумается заняться спортом.6. Загородный домОфициальной загородной резиденцией президентов США, начиная с Франклина Рузвельта, считается Кемп-Девид. Именно здесь очень любил проводить время Барак Обама, а каждый день его нахождения в загородном доме обходился казне в сумму свыше $700 тысяч.7. Секретная службаСотрудники Секретной службы считаются одними из лучших охранников в мире. Единственная их задача – защитить первое лицо государства. Пусть даже и ценой собственной жизни. Эта привилегия остается с экс-президентами пожизненно.8. Собственный кинотеатрНебольшой кинотеатр в Белом доме построен еще во времена Рузвельта и вмещает 42 зрителя.9. Вкусная едаЗа меню президента США и членов его семьи традиционно следит один из лучших шеф-поваров страны. Его зарплата всего в два раза ниже, чем президентская пенсия – в год такой специалист получает около $100 тысяч. Кроме того, глава Белого дома может разнообразить свой рацион фруктами из небольшого президентского сада, заложенного Мишель Обамой.10. Последние почестиВсе президенты США и действующие, и бывшие имеют право на государственные похороны. Традиционно окончательный уход лиц такого ранга обставляется очень торжественно и полностью за счет бюджета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп обозвал Байдена «фейковым президентом» и обвинил ФБР в бездействииПо словам Трампа, у всех на глазах произошло крупнейшее мошенничество в истории страны (подробности)