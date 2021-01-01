Минувший год оказался очень неудачным для актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина. Сначала вдова Алексея Баталова обвинила бывших друзей в мошенничестве с имуществом именитого артиста. А за два дня до Нового года умер близкий человек Дрожжиной и Цивина.Наталья Дрожжина и Михаил Цивин встречали Новый год в слезах и подавленном состоянии. Дело в том, что 30 декабря ушла из жизни их помощница по хозяйству. \\"Она скончалась позавчера. Раиса Ивановна Брослав более десяти лет проработала у нас, помогала по дому, готовила еду. Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу\\", - рассказал Цивин.По его словам, близкий человек тяжело болел. \\"Последние четыре месяца лечилась по разным больницам. И вот теперь в одной из больниц, ее не стало. Раисе Ивановне было 63 года. Будем хоронить ее в Москве\\", - цитирует юриста \\"Экспресс газета\\".Напомним, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин оскандалились после того, как вдова актера Алексея Баталова выступила с заявлением. Гитана Леонтенко обвинила своих бывших друзей в том, что они обманным путем завладели наследством народного артиста. Речь идет о двух квартирах в Москве, долей в четырехкомнатной квартире, где сейчас проживает вдова Гитана Леонтенко и дочь актера Мария, страдающая ДЦП, и его личной мастерской. Исчезли и крупные суммы денег с российских и зарубежных счетов. Предварительный ущерб составил 37 млн рублей.В настоящее время в отношении Дрожжиной и Цивина заведено уголовное дело по статье \\"Мошенничество\\". Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы супругов, заявил, что Дрожжина и сейчас, и ранее была за то, чтобы передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери. \\"Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет\\", - поведал он и надеется, что уголовное дело о мошенничестве против его подзащитных не дойдет до суда.