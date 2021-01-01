Вечером 1 января в Киеве и других городах Украины начались традиционные марши в честь дня рождения одного из отцов-основателей украинского национализма, Степана Бандеры. По стилистике эти факельные шествия похожи на Третий рейх, да и их участники не скрывают симпатий к нацизму. А вот в самой Германии такие «мероприятия» у многих вызывают шок. Об этом в беседе с kp.ru рассказала русская немка, депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург — Ольга Петерзен:— Признаюсь честно — мне не хотелось верить, что где-то на нашей планете снова маршируют фашисты. Сколько зла и горя их идеи принесли человечеству, в том числе и на землю Советской России. Маршировать под фашистскими знамёнами — это не только предательство демократии, но и плевок в лицо всем украинским ветеранам Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что власти Украины не останутся безучастными и примут меры для борьбы с фашизмом в своей стране! — отметила Ольга Петерзен в беседе с kp.ru.По сообщениям украинских СМИ, в этом году факельное шествие выдалось немногочисленным: в Киеве собралось несколько сотен участников. Кстати, некоторые из них несут бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Они убеждают журналистов, будто ОУН, УПА (*запрещена в России) и «Армия Крайова» родственные организации.Напомним, Степан Бандера (1909-1959) — один самых одиозных деятелей украинской истории XX века. Он стоял у истоков ряда националистических организаций, таких как ОУН-УПА, сотрудничал с нацистами, был вдохновителем репрессий против «нетитульных наций» на территории оккупированной немцами Украины — таких как массовое уничтожение евреев и поляков его последователями (бандеровцами) в годы Второй мировой войны.Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — третья по величине в Бундестаге, последовательно выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение нелегальной миграции в ФРГ и ЕС. Ранее представитель АдГ, депутат Армин-Паулюс Хампель, в интервью kp.ru назвал другое преступление украинских националистов — массовое убийство 2 мая 2014 года в Одессе — «огромной трагедией, которая должна быть тщательно расследована».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДепутат Бундестага: Убийство 2 мая в Одессе — огромная трагедия, которая должна быть тщательно расследованаНемецкий политик Армин-Паулюс Хампель ответил на вопросы «КП» об Украинском кризисе (подробности)