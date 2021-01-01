- Алло, Юрий! Мне «контрразведка» доложила, что вы слушали Кремлевские куранты в полночь, на Красной площади были?- Да. Во-первых, я написал… «Прощание с годом Крысы». Могу прочитать. (Текст стихотворения - ниже, а как Поляков лично читает его - слушайте аудио на kp.ru)- Так что же вы услышали, Юрий, в перезвоне курантов? Как писатель трёх эпох, который слушал их в прежние десятилетия? Вы же пока никому об этом не рассказали, но вот сейчас мы первые об этом узнаем...- Когда встречали миллениум, я, действительно, слушал на Красной площади бой курантов. И еще до этого, при советской власти, в молодости мы как-то ходили, наверное, году, может быть, в 1980-м, может, в 1979-м.А в этот раз нас в шесть часов вечера всех попросили, сказали: освободите Красную площадь.Но я услышал этот бой дома, по телевизору. И в нем до меня «донеслись» слова классика, которые звучат так: «Россия, встань и возвышайся!».Я думаю, что 2021-й – это будет год серьезных свершений, преодолений и побед. У меня такое ощущение. Я это точно услышал.- А это - с каким ударом главного колокола звучало?- Музыки революции, по которой, может быть, тоскуют а-ля разные наши хулиганы, я в бое курантов не слышал.А потом - я уж не настолько разбираюсь в колокольном звоне. Я как бы по совокупности понял то, что вам сейчас передал - скажем так.- Это как-то корреспондируется, сходится с вашими прогнозами, с предчувствиями, которые всегда обычно сбываются?- Мне кажется, что… - и я писал об этом в своих статьях в минувшем году, кстати говоря, и в «Комсомольской правде» неоднократно на эту тему высказывался... Что вот тот опыт - сложных и, в общем, тяжелых задач, стоявших и перед властью, и перед народом в 2020-м, - он поможет решить задачи, которые давно уже стоят перед нами и ждут своего решения. И, прежде всего - преодолеть эту государственную недостаточность, когда хорошие распоряжения нашего президента или не выполняются, или выполняются с опущенными рукавами, как в старину говорили.И ещё - это поможет нам все-таки разобраться с той пропастью между кучкой богатых, - причем, необъяснимо богатых, - людей, - и основной массой необъяснимо бедных, по которым, кстати, ковид серьезно ударил, по бюджету таких простых трудящихся семей.Я думаю, что, начиная с 2021-но, Года Быка, то есть животного такого серьезного, упорного, - мы начнем всерьез отвечать и на то хамское поведение, которое позволил себе в минувшем году по отношению к нам коллективный Запад.Ну, и что самое главное, мы получим коллективный, популяционный иммунитет не только от ковида, но и от всех других неприятностей, которые, я думаю, могут у нас быть.Потому что Земля вступает, мне кажется, в турбулентность какую-то.У каждого писателя есть такая «боковая линия», которой он чувствует шторм, даже если тот за тысячи километров. Вот я этой писательской «боковой линией» чувствую, что турбулентность будет. Но иммунитет от неё, от всякой другой заразы, повторяю, у нас есть.- Ваши поздравления, пожелания вашим читателям, которые привыкли вас видеть, слышать в «Комсомольской правде».- Я хочу, прежде всего, пожелать здоровья, преодоления тех невзгод, которые на нас в Год Крысы неприятной обрушились. Желаю и дальше читать «Комсомольскую правду» - замечательную газету, с которой я сотрудничаю уже, дай Бог памяти, с 1975 года или с 1974-го.И, кстати, об этом нашем сотрудничестве написано в книжке, которая недавно вышла и которая посвящена моему скромному творчеству. И я надеюсь, что мы с четой журналистов Гамовых еще сделаем не одно интервью веселое на страницах газеты и издадим тоже отдельной книжкой, как это было полтора года назад.Так что - успехов в Год Быка. Бык, как и медведь, это наш зверь.- Спасибо огромное, Юрий. Берегите себя и своих читателей.- А теперь - ваши стихи...* * *Прощай, ковидно-високосный,Тебе я ставлю низший балл.Катись, год Крысы смертоносный,Ты всех вконец заколебал!Охватывают страх и трепет.О, если б знать наверняка,Что на рога нас не подцепитГод 21-й - Год Быка!А, впрочем, послан к нам на выростТеленок – добродушный зверь.Но если что, нас Бог не выдаст:Он в Конституции теперь!С Новым годом, друзья!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Поляков: Если вирус оздоровит Россию, ему надо поставить памятник. Напротив посольства СШАЗнаменитый писатель поразмышлал о настоящем и будущем человечества с журналистами «Комсомольской правды» (подробности)