Матчи предварительного раунда для сборной России подошли к концу. И старт плей-офф у нас - с матча против команды Германии. На молодежных ЧМ до этого мы встречались с немцами трижды и выиграли у них эти поединки с суммарной разницей 22-4. Сегодня - впервые померимся силами в плей-офф с этой командой. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Германия 2 января 2021.Статистика личных встреч Россия - Германия 2 января 2021У команд есть своя история встреч. 31 декабря 2019 года наши победили на групповом этапе немцев 6:1. А до того играли с Германией аж 29 декабря 2012 года и победили 7:0 на льду в Уфе. 31 декабря 1995 года наши победили Германию 8:2 в группе. За год и день до того россияне выиграли 8:1 у немцев.Прогнозы букмекеров на матч Россия - Германия 2 января 2021Россиян называют уверенными фаворитами матча против Германии.Прогноз на матч Россия - Германия 2 января 2021Россия победит сборную Германии.Время начала матча Россия - Германия 2 января 2021Матч Россия - Германия 2 января 2021 года в 20:00 по московскому времени.Где смотреть матч Россия - Германия 2 января 2021Прямую видеотрансляцию матча Россия - Швеция 31 декабря 2020 будет показан в прямом эфире Первого канала, начиная с 20:00 по московскому времени.Трансляция матча Россия - Германия 2 января 2021Трансляция матча Россия - Германия 2 января 2021 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала, начиная с 20:00 по московскому времени.