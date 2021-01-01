Семья певицы Валерии принимает поздравления. 52-летняя артистка стала бабушкой. Жена ее младшего сына Арсения Шульгина родила дочку. Новоявленный отец неимоверно счастлив. Он присутствовал на родах и снимал все на телефон.Сын певицы Валерии разместил в блоге первые фото новорожденной дочки. Арсений Шульгин на протяжении дня рассказывал в блоге о том, как прошли роды Лианы. В роддом они поехали глубокой ночью \\"Чокнулись бокалами, взяли заранее собранные сумки - и в роддом\\", - оповестил общественность Шульгин.Сын Валерии везде сопровождал красавицу-жену и помогал ей в трудные моменты. Он очень переживал за любимую, но теперь все тревоги позади. Малышка родилась здоровенькой и, вероятно, такой же красивой, как ее мама и папа.\\"Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви!\\", - написал наследник звезды. После чего обратился к супруге: \\"Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю\\".\\"Это лучший подарок для всех нас. Люблю. Лианочка, малышка, ты такая мужественная. Спасибо тебе\\", - написала Валерия под снимками сына с внучкой на руках.Ранее певица поведала, что не смогла сдержать слез, расплакавшись от счастья. \\"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье. Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21\\".К словам жены присоединился Иосиф Пригожин. Он отметил, что это лучший подарок на Новый год, какой можно только пожелать.Напомним, Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой в конце августа. На свадьбе многие заметили округлившийся животик невесты. Во время беременности пара много гуляла и делилась тем, как готовится к рождению ребенка.