Представители американского движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») потребовали от чиновников пересмотреть сумму пособия для семей, пострадавших от пандемии.- Темнокожие американские семьи изо всех сил стараются сохранить крышу над головой, минимальные потребности в еде и медицинском обслуживании, - опубликовал один из руководителей движения BLM запись в социальных сетях. – Мы говорим не о жизни, а о выживании в нынешних условиях.Правительство Соединенных Штатов в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса уже утвердило второй раунд стимуляционных выплат, поскольку многие американцы в течение прошлого года остались без работы.Накануне нового года Палата представителей приняла законопроект, определивший дополнительную, разовую выплату в размере $600 на человека. Президент Дональд Трамп настаивал на увеличении суммы почти втрое. И подписал пакет документов о помощи пострадавшим от пандемии американцам. Сейчас судьба законопроекта находится в руках контролируемого республиканцами Сената.Что же касается движения BLM, то кроме, как записей в соцсетях, его представители больше никуда не обращались.