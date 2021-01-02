Кажется, надежды на возрождение российского кинопроката после пандемии начинают хоть частично, но сбываться. «Последний богатырь: Корень зла», фильм совместного производства компаний Disney и Yellow, Black and White, вышел 1 января и показал феноменальные результаты. За первый день в его копилке набралось 151 735 158 рублей.Если учесть прибыль от предварительной продажи билетов, сборы «Последнего богатыря-2» впечатляют еще больше. Зрители заранее купили билеты на сумму более чем 60 миллионов рублей.На следующий день, 2 января фильм темпов не сбавляет: за первые 10 часов субботы он собрал более 71 млн рублей. Иными словами, его общие сборы на 10 часов утра 2 января равняются 259 436 821 рублей.Для сравнения: фильм-катастрофа «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским про подвиги пожарных из Авиалесоохраны собрал 152 млн рублей за 9 дней (он вышел в прокат 24 декабря). А пышная историческая мелодрама «Серебряные коньки», вышедшая 10 декабря, за все время собрала 295 млн рублей. Вечером 2 января «Последний богатырь-2» превзойдет этот результат. Ему не помешают ни ограничения на заполняемость залов, ни обусловленные пандемией проблемы с прокатом в некоторых регионах России.«Последнему богатырю-2» удалось даже побить рекорд для 1 января, установленный в прошлом году комедией «Холоп» - она за первый день собрала 147,6 млн. рублей (а в итоге стала самым кассовым фильмом в новейшей истории российского проката - ее общие сборы составили 3, 179 млрд рублей.Первый «Последний богатырь» вышел в прокат в октябре 2017 года и собрал за все время проката 1,732 млрд рублей.