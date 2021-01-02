В новогоднюю ночь в ряде кварталов австрийской столицы мигранты устроили беспорядки.Предположив, что в праздничный день полиция будет работать не в полную силу, они громили магазины, поджигали автомобили, взрывали петарды.Однако прибывшие наряды сил правопорядка разогнали нарушителей порядка. Сообщается о как минимум 15 задержанных.Беспорядки предшествовали традиционной трансляции новогоднего концерта, на который начиная с 1939 года, без перерыва 1 января приглашает Венский филармонический оркестр.Впервые за восемь десятилетий места в зале Musikverein были пусты из-за карантинных ограничений. Но более 70 тыс. зрителей из 90 стран мира зарегистрировались на специальной Интернет-платформе, чтобы наслаждаться музыкой удаленно и аплодировать музыкантам.- Нам нужна надежда. – сказал дирижер Риккардо Мути. – Musikverein без музыки будет похож на могилу. И если бы новогодний концерт не состоялся, то это был бы плохой знак для всего мира.В программу новогоднего концерта Венского филармонического оркестра включают вальсы и польки Иоганна Штрауса-мл. Мероприятие стало культурным символом Австрии.