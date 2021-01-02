Дональд Трамп призвал своих сторонников собраться на массовый протестный митинг 6 января.Именно в этот день Конгресс США должен утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно решению выборщиков, 46-м президентом США станет представитель Демократической партии Джо Байден.О месте проведения митинга действующий президент пообещал сообщить позднее.Он также намерен предъявить общественности доказательства массовых фальсификаций прошедших президентских выборов.Выбор даты и массовость мероприятия, по мнению экспертов, могут привести к тому, что по всей Америке начнутся массовые акции протеста. Пока никто не берется предполагать, насколько мирными они будут.Не исключено, что Трамп также откажется покидать Белый дом, настаивая на том, что он продолжает оставаться законно избранным на второй срок президентом США.В любом случае, нынешний январь может оказаться для Соединенных Штатов непростым.20 января в столице США, Вашингтоне, должна состояться инаугурация Байдена.