Киновед и главный редактор портала kinodata.pro Сергей Лавров опубликовал список самых провальных российских фильмов, вышедших в 2020 году (с 1 января по 27 декабря). Он обращает внимание на то, что все они, кроме комедии «Неадекватные люди-2», сняты с господдержкой - деньги на них частично выделяли Министерство культуры и Фонд кино. Приводим этот список с нашими комментариями.Данные о бюджете и сборах приведены в рублях. Напоминаем: для того, чтобы фильм мог считаться просто окупившимся, «вышедшим в ноль», он должен собрать в прокате в два раза больше, чем стоил (половину прибыли забирают себе кинотеатры, и только половина возвращается производителям).1. «Фея». Бюджет - 124.1 млн, сборы - 0.9 млн. В прокат вышел 1 августа.Картина Анны Меликян с участием Константина Хабенского и Ингеборги Дапкунайте весной не вышла в российский кинопрокат из-за пандемии коронавируса. Ее премьера состоялась на платформе «Кинопоиск HD». Тем не менее, 1 августа, когда работа кинотеатров возобновилась, она все-таки вышла на киноэкраны - с плачевным результатом.2. «Мальчик русский». Бюджет - 46.9 млн, сборы - 1 млн. В прокат вышел 6 февраля.Премьера дебютного фильма Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, состоялась на «Кинотавре» в 2019 году; это история о новобранце, который отправляется на Первую мировую, слепнет во время газовой атаки и становится «слухачом» - с помощью специального приспособления ловит звуки приближающихся немецких самолетов и предупреждает о налете товарищей.3. «Танец с саблями». Бюджет - 61.6 млн, сборы - 1.4 млн. В прокат вышел 30 января.История о том, как композитор Арам Хачатурян в 1942 году создавал свое самое знаменитое произведение - «Танец с саблями» для балета «Гаянэ».4. «Дорогие товарищи!» Бюджет - 151.5 млн, сборы - 11.5 млн. В прокат вышел 12 ноября.Черно-белая картина Андрея Кончаловского о расстреле митинга в Новочеркасске в июне 1962 года. Деньги на фильм в основном выделил Алишер Усманов.5. «Вратарь Галактики». Бюджет - 1 млрд, сборы - 108.7 млн. В прокат вышел 27 августа.Фантастический фильм Джаника Файзиева. К 2071 году Луна висит над Землей в расколотом виде, а климат на планете радикально поменялся: Москва, например, превратилась в джунгли, и сталинские высотки заросли лианами и плесенью. Зато теперь над столицей России установлен стадион в форме одуванчика, и там подростки, одаренные способностью к телепортации, играют в «космобол». Работа над крупнобюджетным и амбициозным фильмом шла шесть лет. Критики обвиняли его во вторичности по отношению к голливудским блокбастерам, а зритель его проигнорировал.6. «Хэппи-энд». Бюджет: 80 млн, сборы - 10.3 млн. В прокат вышел 1 августа.Комедия о пожилом человеке с амнезией, очнувшемся в Таиланде.7. «Гипноз». Бюджет: 100 млн, сборы - 13.1 млн. В прокат вышел 15 октября.Психологическая драма с элементами триллера снята Валерием Тодоровским. Герой - подросток, страдающий лунатизмом - идет лечиться к знаменитому гипнологу.8. «Побочный эффект». Бюджет - 57 млн, сборы - 8.6 млн. В прокат вышел 5 ноября.Фильм ужасов о молодом москвиче, обращающемся за помощью к ведьме. Дебют в режиссуре Алексея Казакова, соавтора сценариев «Горько!» и «СуперБобровых».9. «Цой». Бюджет - 150 млн, сборы - 26.8 млн. В прокат вышел 12 ноября.Фильм Алексея Учителя, фантазия о том, как гроб с телом Виктора Цоя в августе 1990 года транспортируют из Латвии, где он погиб, в Ленинград. В салоне автобуса везут не только тело музыканта, но и родных и близких Цоя, бесконечно выясняющих между собой отношения.10. «Подольские курсанты». Бюджет - 450 млн, сборы - 90.1 млн. В прокат вышел 4 ноября.Военная драма о подвиге курсантов, сражавшихся и погибавших в октябре 1941 года в Подмосковье.11. «Белка и Стрелка: карибская тайна». Бюджет - 200 млн, сборы - 49.6 млн. В прокат вышел 24 сентября.Третья часть комедийного мультсериала о приключениях собак-космонавтов.12. «Кольская сверхглубокая». Бюджет - 150 млн, сборы - 42.4 млн. В прокат вышел 4 ноября.Фильм ужасов о Кольской сверхглубокой скважине, в ходе бурения которой, по легенде, советские ученые добрались до ада.13. «Неадекватные люди 2». Бюджет - 50 млн, сборы - 16.1 млн. В прокат вышел 10 декабря.Продолжение популярной комедии Романа Каримова, вышедшей в 2010 году.14. «Доктор Лиза». Бюджет - 72 млн, сборы - 22.1 млн. В прокат вышел 22 октября.Рассказ об одном дне доктора Елизаветы Глинки (Чулпан Хаматова), посвятившей жизнь помощи больным и обездоленным.15. «Красотка в ударе». Бюджет - 76 млн, сборы - 23.4 млн. В прокат вышел 13 августа.Российский ремейк голливудской комедии «Красотка на всю голову» о девушке, которая после травмы головы начинает считать себя неотразимой красавицей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Последний богатырь: Корень зла» в первый день проката собрал рекордные деньгиЗа считанные часы он заработал больше, чем фильм-катастрофа «Огонь» за неделю (подробнее)