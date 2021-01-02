Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщила дочь артиста Ирина Коренева.«Умер, да. Перед смертью он лежал в \\"красной зоне\\" с коронавирусом», - приводит «Интерфакс» слова дочери артистаВладимир Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», когда учился на последнем курсе ГИТИС. После выхода в 1961 году фильма на экраны популярность Владимира Коренева была сумасшедшей: девушки всего Союза влюбились в голубоглазого красавца Ихтиандра.После этого в карьере Коренева были еще роли в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Дорога в ад», «Освобождение» и многих других. Но все же всей стране он навсегда запомнился Ихтиандром. Многие даже причисляли его к актерам \\"одной роли\\" - хоть и не справедливо. Сам артист же никогда на это не сетовал. Он признавался: именно роль в фильме «Человек-амфибия» дала «старт всему».«Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря … Я в двадцать лет столкнулся с просто чудовищной популярностью! Получал тысячи писем со всего Советского Союза и складывал их в огромную коробку из-под холодильника», - рассказывал он в интервью «КП»В 1961 году он пришёл в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. С тех пор он был ведущим артистом труппы. Все трое его детей также служат в Электротеатре «Станиславский».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря\\": Актер Владимир Коренев - об Ихтиандре2 декабря 2021 года не стало народного артиста России (подробнее)