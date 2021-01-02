В новогоднюю ночь и правда случаются чудеса. Так было в финале девятого сезона «Голоса», когда проект вдруг выиграла Яна Габбасова — 17-летняя вокалистка из Нижнекамска. Мало кто предполагал, что девушке удастся одолеть троих опытных артистов: Олега Аккуратова, Василия Пасечника и Дмитрия Венгерова. Но у нее вышло.Перевес голосов в пользу Яны был минимальным — два процента — однако этого было вполне достаточно для победы. Незрячий пианист Олег Аккуратов занял второе место.В день финала Габбасова испытывала большие проблемы с голосом: девушка сильно посадила связки, однако при помощи фониатра проекта Екатерины Осипенко все же смогла достойно выступить.- Сказать, что я не ожидала - ничего не сказать, - призналась Яна. - Чудеса бывают. Я — победитель главного вокального проекта страны «Голос». Спасибо огромное Полине Гагариной за всю работу, проделанную вместе. Мы это сделали. Спасибо всем, кто голосовал.- Что помогло выиграть у троих мужчин?- Мой пример для подражания — Полина Гагарина. Была и остается. Счастлива, что представляла ее команду. И одержала победу. Если бы не Полина - ничего бы не получилось. Она тратила на меня столько сил и времени, несмотря на свои плотный график... Мои рост на проекте действительно заметен, и все благодаря ей !- Что бы вы могли пожелать зрителям в наступившем году?- Крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.Интересно, что несколько лет назад Яна пробовала попасть в детскую версию вокального проекта, но даже не прошла кастинг. Так же могло быть и в этом году. На слепых прослушиваниях «Голоса-9», в которые Габбасова пришла с хитом Селин Дион My Heart Will Go On, к девушке не повернулся никто, кроме Полины Гагариной. Яна благодарно отплатила чеканной монетой. За все время работы в Полины в шоу это был первый случай, когда ее подопечная добилась успеха.- В буквальном смысле Яна вырвала эту победу, - считает наставница. - Никто не знает, в каких голосовых и физических условиях она находилась в преддверии финала. Это настоящий боец! Девочка вам еще покажет. Я так горжусь ей. Яне всего 17 лет, и она была единственной девочкой в финале. Непобедимой.