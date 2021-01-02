Накануне рождественских праздников один из бельгийских домов престарелых навестил Санта-Клаус. Он принес постояльцем подарки и показал видеообращения их родственников, с которыми многие из проживающих не виделись с момента начала карантина.Казалось бы, цель благородная, но никто из персонала заведения не догадался проверить мужчину, исполнявшего роль Санта-Клауса, на коронавирус. Только после визита к проживающим волонтер, переодетый в костюм сказочного персонажа, сдал тест на COVID-19. И он оказался положительным.А спустя несколько дней после визита Санты в этом доме престарелых заболели 126 человек, а более 20 стариков не смоли справиться с болезнью и умерли.- Мы сожалеем, что так произошло, и сейчас выясняем причины, по которым Санта-Клауса пропустили к пожилым людям, - говорят чиновники бельгийского городка Моле, в котором находится дом престарелых.Позже были опубликованы фотографии с праздничного мероприятия, и многие пришли в ужас, увидев, что люди были без масок.Пока нет официального подтверждения, что вспышка коронавируса произошла именно после прихода Санта-Клауса. Но, судя по датам, все сходится. Сейчас чиновники проводят расследование, после чего будут приняты соответствующие меры.