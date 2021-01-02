Студия «Союзмультфильм» закрыла сбор заявок на кастинг по озвучиванию персонажа из перезапущенного мультфильма «Ну, погоди!».От желающих всех возрастов поступило уже более 1000 анкет с видеороликами. Мальчишки и девчонки, а также их родители записывали предложенные фразы Котенка и публиковали их в собственных соцсетях, как и указано в условиях отбора.Кто-то делал это, очевидно, по настоянию родителей. Кто-то, безусловно, по велению сердца. Некоторые подошли к конкурсу весьма серьезно и даже игрушку котенка держали рядом с собой — чтобы у художников и режиссеров проекта сразу была возможность сопоставить новый голос с изображением персонажа. Некоторые даже гримировались под Котенка, как умели.Львиная доля заявок — от девочек и девушек. Парни и взрослые мужчины, видимо, постеснялись озвучивать Котенка даже для культового мультфильма.Теперь, для того, чтобы детально рассмотреть все заявки, команда продюсеров мультсериала перенесла подведение итогов с 31 декабря 2020 на 18 января 2021 года. Имя победителя назовут в аккаунтах «Союзмультфильма» в социальных сетях.Напомним, участникам народного кастинга предложили озвучить второстепенного, но довольно важного персонажа для новых серий легендарного мультсериала — под названием «Ну, погоди! Каникулы».Претенденты на дубляж должны были произнести несколько фирменных фраз пушистого героя. По описанию создателей мультфильма, Котенок — милый и отважный персонаж, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время». Несмотря на визуальную мимимишность, он способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».Основных персонажей — Волка и Зайца — озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев соответственно.