В первый день нового 2021 года, равно и 31 декабря предыдущего, как и ожидалось, статистика зафиксировала снижение в России числа заразившихся коронавирусом.- В восточных регионах в принципе намечается стабилизация ситуации, - отметил Геннадий Онищенко. - Это потому, что люди все-таки были дома в эти дни. Да и в предновогодние особого «разгуляя» не наблюдалось. К тому же в ряде регионов уже достаточная часть населения переболела.Вот с Якутией разговаривал, там у даже для данной местности сильные морозы, больше 40 градусов, и они этому рады.- Чему ж тут радоваться?- А потому что для них это стабилизирующий фактор: люди не выходят на улицы, не бегают по магазинам и это, безусловно, сказывается положительно на ситуации с распространением ковида. Холод людей держит на расстоянии, это самое главное, что срабатывает…- А другие регионы как?- В Москве ситуация тоже достаточно стабильная. Думаю, правильно, что на новогоднюю ночь закрыли Красную площадь, не было там обычного ночного столпотворения, хотя погода тому способствовала. Но в Москве сейчас вообще акценты сдвигаются в позитивную сторону. Более 100 тысяч граждан записались на проведение прививки. Хотя для Москвы 100 тысяч мало, но, учитывая, что речь идет о праздничных днях, в которые люди, как правило, переключаются на другие проблемы, этот показатель я считаю вполне оптимистичным.И десятидневное (каникулярное – А.Г.) прерывание связей тоже положительно влияет на обстановку.- С другой стороны, это не приближает выработку популяционного иммунитета, не так ли?- Не совсем так. Сейчас у почти 80 процентов выявляемых зараженных ковид никак не проявляется в симптомах. Это тоже, в общем-то, хороший признак, он говорит о том, что проэпидемичивание населения идет, у людей вырабатывается естественный иммунитет. Это та когорта, которая работает на прерывание эпидемических цепочек. В Москве переболевших уже более восьмисот тысяч, в стране – более трех миллионов человек.- Не так много, на самом деле. В Москве – примерно десятая часть населения.- Но заболевали-то, прежде всего, кто? Группы риска: медики, учителя, люди, постоянно связанные с контактами с другими людьми. Это серьезная целевая группа, от которой во многом зависит ситуация, связанная с распространением инфекции…И в этой группе коэффициент распространения болезни гораздо выше, чем в других группах.- Ваши предчувствия - как будет развиваться ситуация?- Не в предчувствиях дело. Если мы выдержим режим изоляции, будем общаться по семейному признаку, то получим даже, может быть, спад.Но я хотел бы обратить внимание на то, что 7 января для православных праздник Рождества Христова. и, как правило, большие службы идут в наших соборах, храмах. Поэтому я бы обратился к верующим и попросил их соблюдать те разумные требования безопасности, которые выработаны вместе с русской православной церковью. Все-таки тем, кто придет на службу, надо бы соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, а лучше в этот раз воздержаться от присутствия в храме.- То есть, можно молиться и дома.- Конечно, тем более, если будет телетрансляция рождественского богослужения. По крайней мере на телеканале «Спас». В Новый год коронавирусу разгуляться не дали. Давайте повторим это и на Рождество- Понял. Спасибо вам огромное- Да, пожалуйста. Поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом, всем здоровья, всем оптимизма и все, кто должен привиться, пожалуйста, примите правильное решение и привейтесь.