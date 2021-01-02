Павел Деревянко не смог улететь в отпуск из-за неоплаченных штрафов и налогов. Популярного актера не выпустили из страны, так как из-за постановления судебных приставов он стал не выездным. Артист узнал об этом в тот момент, когда вместе с дочкой приехал в аэропорт и собирался отправиться на отдых.В Инстаграме 44-актер опубликовал видео, в котором с воодушевлением рассказал, что они с 10-летней Варварой едут в отпуск. Павел сообщил, что они со старшей дочкой еще ни разу не путешествовали вдвоем, поэтому особенно ждут этой поездки. «Следите за нами в Инстаграме, мы будем вам обо всем рассказывать», - пообещал Деревянко.Однако через пару часов он опубликовал другое видео, снятое в ресторане аэропорта уже после того, как их с дочкой сняли с рейса.- В общем, случилась проблема. У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. При этом машины у меня нет уже полтора года, - печально сообщил Деревянко. – Осенью я пару раз ездил в Турцию, было все нормально. В общем, все это странно.В самолет артиста не пустили из-за неоплаченного транспортного налога в 56 тысяч рублей и двух штрафов на сумму 2,5 тысячи рублей. Актер рассказал, что они с Варварой очень расстроились, и показал грустную дочку, сидящую напротив за столиком ресторана.Минувшим летом Деревянко расстался с матерью двоих своей дочерей Дарьей Мясищевой. Их отношения продолжались более десяти лет. Актер то уходил из семьи, то возвращался к Дарье и детям. Дарья - внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева, юрист по образованию. Несколько лет назад она открыла собственный бизнес – пекарню, которой сейчас руководит.В 2010 году у них с Павлом родилась первая дочь Варвара. Артист тогда жил отдельно и только навещал ребенка. В 2014 году у них появилась на свет вторая дочь Саша. После рождения девочки Павел переехал к Дарье и детям, однако уверял, что у них по-прежнему свободные отношения. Год назад Деревянко намекнул, что собирается жениться на матери своих детей. Но потом опроверг сам себя и сказал, что их с Дарьей и так все устраивает. Вероятно, Мясищевой все же надоело такое положение дел, и она решила расстаться с закоренелым холостяком. По словам пары, они расстались мирно, без скандалов и продолжают совместно воспитывать Сашу и Варвару.- Недавно в СМИ появилась информация, что мы расстались, - заявили Павел и Дарья на совместном видео, опубликованном в Инстаграме. - Да, мы действительно расстались, но чтобы вы поняли, как все это выглядит: мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы воспитываем детей. Мы партнеры, друзья, но больше не пара. Никто ни к кому не уходил, пожалуйста, не переживайте. У нас все хорошо. Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Мы свободные и счастливые люди. Просто решили, что так будет лучше, чтобы не доводить до каких-то дурацких моментов.