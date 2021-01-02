- У него был ковид. Состояние тяжелое. В больнице лучше не становилось, - рассказала нам дочь Владимира Коренева - Ирина. - Он лежал в \\"красной зоне. Сегодня утром он умер.Где заразился 80-летний актер, непонятно. По словам дочери, Владимир Борисович продолжал играть спектакли, несмотря на ограничения для людей 65+. В Электротеатре Станиславский, где служил Коренев, эту информацию не подтверждают. «В декабре и в ноябре все спектакли с участием Владимира Борисовича были отменены, театр не хотел рисковать его здоровьем. В октябре он выпустил как режиссер спектакль «Служанки бульвара Сансет». После этого в театре не появлялся», - сказали нам в пресс-службе.Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. Его отец Борис Коренев был контр-адмиралом. Как бывает в семьях военных, Владимир Коренев вместе с родителями часто переезжал из города в город. Школьником он жил в Таллине, где стал посещать драмкружок. Туда его привела его одноклассница Лариса Лужина, будущая кинозвезда. Вместе с ними занимались будущие актёры Виталий Коняев, Игорь Ясулович, Лилиан Малкина. Руководил кружком актёр Русского драматического театра Иван Россомахин. Это была почти профессиональная актерская мастерская, которая позволила кружковцам довольно легко поступить в театральные вузы. После окончания школы Владимир Коренев уехал в Москву и в 1957 году стал студентом ГИТИСа.Но первый большой успех к нему пришел не на театральной сцене, а в кино.На последнем курсе института он снялся в главной роли в фильме Владимира Чеботарёва \\"Человек-амфибия\\". Ему был всего 21 год. И сразу проснулся знаменитым. Такого девичьего обожания в начале 60-ых годов, пожалуй, не знал ни один актер. Красавцу Ихтиандру с бездонными синими глазами летели любовные письма от поклонниц со всего Советского Союза. Хотя понятия «секс-символ» еще не было. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть…» стал хитом 1960-ых.Коренев мог бы и дальше эксплуатировать амплуа романтического героя, тем более, что от предложений на роль красавчиков не было отбоя. Но после «Человека-амфибии» ничего похожего он больше не сыграл. Сознательно отказывался и в театре, и в кино.После окончания ГИТИСа в 1961-м году его пригласил в театр им. Станиславского народный артист СССР Михаил Яншин. Коренев не раздумывая согласился – в этом театре уже работала его жена Алевтина Константинова. На протяжении последних 40 лет он был ведущим актером театра им. Станиславского, играю центральные роли. И говорил, что необходимости сниматься в кино в чем попало, у него не было.Он также известен по ролям в фильмах \\"Свет далекой звезды\\", \\"Дети Дон-Кихота\\", \\"Сыны Отечества\\", \\"Освобождение\\", \\"Дорога в ад\\" и других.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря\\": Актер Владимир Коренев - об Ихтиандре2 декабря 2021 года не стало народного артиста России (подробнее)