С 1 апреля 2021 года вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Так, из экзамена на получение прав для водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей уберут «площадку». Такие нормы содержатся в новом регламенте МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.Сейчас документ согласовывается с другими ведомствами.Теоретическая часть экзамена не изменится, МВД передумало ее усложнять. В билете будет четыре тематических блока. На 20 вопросов билета экзаменуемому дается всего 20 минут.А вот практическую часть экзамена нужно будет сдавать в городе. Причем, заранее маршрут экзаменуемому не будет известен, инспектор ГИБДД выберет его на свое усмотрение по ходу «пьесы».Сделано это для того, чтобы не натаскивать кандидатов на определенные виды упражнений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Интересно, что в машине при проведении экзамена теперь смогут находиться несколько человек: это не только кандидат в водители и инспектор ГИБДД, но и представитель автошколы и общественных объединений, а также другие люди, которые также проходят обучение для получения водительских прав. Это должно помочь снизить коррупциюпри сдаче экзамена.Изменится и система оценки навыков будущих водителей. В проекте регламента предусмотрены 19 грубейших ошибок, из-за которых вас сразу отправят на пересдачу. В их число входит непристегнутый ремень и использование за рулем мобильного телефона. За менее грубые ошибки будут начисляться штрафные баллы.Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.Кстати, получить водительские права теперь можно будет получать не с 18, а с 16 лет. Правда, для этого потребуется письменное согласие от родителей.А вот в каких случаях к сдаче экзамена не допустят:- ученик автошколы предоставил недостоверную информацию или поддельные документы,- кандидат в водители ранее был лишен прав,- кандидат имеет неоплаченную госпошлину или учился в автошколе без лицензии.При этом для тех, кто собирается ездить на мотоциклах, мопедах, квадроциклах и трициклах экзамен будет по-прежнему проводится на специально оборудованных площадках.