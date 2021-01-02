Лолита Милявская вышла замуж. Свой шестой брак 57-летняя певица рассекретила лично, чем шокировала не только поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу.Лолита Милявская счастлива с новым мужем. О то, что она вышла замуж, звезда объявила в эфире шоу \\"Новогодняя маска\\" на НТВ. Артистка появилась перед зрителями и членами жюри в костюме подарка и спела хит \\"Журчат ручьи\\" из кинофильма \\"Весна\\". Узнать сильно похудевшую звезду эстрады никто не смог, пока она не сняла маску.Валерия отметила, что Лолита находится в прекрасной физической форме. А Филипп Киркоров предположил, что Милявская сильно изменилась, потому что влюбилась. На это артистка ответила, что не просто находится в отношениях, а уже успела связать себя узами брака в шестой раз. \\"Вообще-то, я уже замужем!\\", - уточнила она.Коллеги по цеху тут же забросали певицу вопросами, когда это произошло и почему она молчала. \\"Серьезно? Все прошло мимо меня!\\", - воскликнул Киркоров. \\"Когда ты успела?\\", - всплеснула руками Лариса Долина.Впрочем, Лолита раскрывать подробностей не стала. Сейчас она с мужем отдыхает в Арабских Эмиратах. Знаменитость записала обращение к зрителям, находясь на пляже. \\"Черепаха Тортилла поздравляет всех с наступившим Новым годом. Я надеюсь, что он будет лучше. По крайней мере, все друг другу этого желают. Я благодарю всех поклонников, которые прислали огромное количество поздравлений. Ребята, спасибо!\\", - сказала звезда. В ответ фолловеры требуют показать шестого мужа.Напомним, Лолита Милявская пять раз была замужем. Первым мужем звезды был ее однокурсник Александр Беляев. Затем она вышла замуж за Виталия Милявского, но позже заявила, что этот брак был фиктивным. Третьим супругом стал Александр Цекало. Артисты были вместе 12 лет. В четвертый раз Лолита вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина, а пятым мужем стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Они официально развелись весной 2020 года. Расставание звездной пары было громким и скандальным, продлилось оно десять месяцев. В ходе бракоразводного процесса выяснилось, что фитне-тренер изменял певице с красавицей из Белоруссии Ольгой Кулиевой. Певица в итоге заявила, что со стороны Иванова их брак фиктивным. Мол Дмитрий жил с артисткой только ради получения израильского гражданства, а за ее спиной строил семью с любовницей.