Наступление Нового года в Городе Большого Яблока встречают спуском огромного хрустального шара на одном из небоскребов на Таймс-сквер.Эта традиция существует с 1907 года. И в этом году впервые за долгое время на одной из самой оживленных площадей мира не было народа. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, мероприятие отменили. Вернее пригласили только избранных: врачей, которые спасают людей от коронавируса, некоторых звезд кино и сцены. Всем остальным рекомендовали наблюдать за действом онлайн.Присутствовал на ежегодной церемонии и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Его поведение на Таймс-сквер не понравилось многим жителям страны. В частности популярный американский ведущий ток-шоу Энди Коэн не понял, зачем де Блазио начал танцевать со своей женой.- Я не хочу видеть это в начале 2021 года, - возмутился Коэн. – В мире творится страшное – число заболевших растет, уровень преступности тоже. При этом наш мэр танцует и веселится. Пир во время чумы какой-то!Энди Коэн - не первый, кто критикует нью-йоркского мэра. Одним из первых это начал делать журналист Андерсон Купер. Он в прямом эфире во время трансляции спуска хрустального шара тоже недоумевал, почему градоначальник радуется и танцует.- Сделайте что-нибудь с этим городом, - попросил Коэн. – Соберитесь и посмотрите реальности в лицо!- Это один из самых сложных периодов в нашей стране, - говорит комиссар полиции Дермот Ф. Ши. - Помимо убийств Нью-Йорк сотрясают кражи со взломом и угоны автомобилей, а также ограбления и стрельба в барах.