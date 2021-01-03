Ранним утром 3 января 2008 года в больничной палате Юлия Абдулова сидела рядом с кроватью мужа - народного артиста Александра Абдулова. Абдулову стало плохо, его супруга позвала врачей. Два реаниматолога выставили ее из палаты, но Юлия смотрела в щелку двери. И вдруг услышала, как молодой врач спрашивает у пожилого: «Там жена за дверью, что ей сказать?» Тот ответил: «Ну что сказать? Умер он и умер…» Юлия Абдулова говорит, что лицо того врача забыла быстро, а голос запомнила на всю жизнь. Тогда из больницы она набрала другу семьи: «Позвони маме Саши – я не смогу…» Мама Александра Абдулова умерла три года назад – ей было 96 лет. Людмила Александровна Абдулова пережила трех сыновей - Владимира убили хулиганы в 1980-м, Александр умер от неизлечимой болезни в 2008-м году, Роберт - от инфаркта в 2011-м. Последние годы жизни Людмила Александровна провела в Ивановской области с женой сына Роберта. Главной радостью для нее были внучки. Одна дочка сына Роберта - инженер-химик, живет в Рязани, вторая работает мастером маникюра в Москве, дочь Владимира - воспитатель в столичном детсаду. А Женечка (дочь Александра) очень похожа на бабушку – внешне и характером. Людмила Александровна пережила своего знаменитого сына на девять лет. 3 января по традиции вдова и друзья Александра Абдулова соберутся на его подмосковной даче. Рассказываем, как живут две главные женщины в жизни Александра Абдулова – вдова Юлия и дочь Женя.Вдова дружит с семьей Абдулова45-летняя Юлия Абдулова смогла найти общий язык со всеми членами семьи мужа. Общается с дочками братьев мужа. Дружит Юлия и с Ксенией Алферовой - дочкой Ирины Алферовой, первой жены Александра Абдулова. И их дочки теперь дружат: Евгения Абдулова и Евдокия Бероева – ровесницы, девочкам по 13 лет, и у них схожие интересы.Так почему же периодически появляются слухи о том, что вдова Абдулова была в ссоре с его мамой? Коллеги актера объяснили нам: эта история действительно была конфликтной, но разрешилась. Дело в том, что рядом с сыном Сашей Людмила Александровна прожила почти двадцать лет - в подмосковном Внуково. Александр рядом со своим домом на участке построил дом для мамы, а за хозяйством следил брат артиста Роберт с женой. В Ивановскую область из Москвы Людмила Александровна уехала после смерти сына Саши. Вдова актера тогда убеждала ее остаться жить с ней и внучкой. Но тогда Людмила Александровна не захотела расставаться с сыном Робертом, и озвучила его позицию как свою - получить часть наследства деньгами и переехать в Иваново. Друзья Александра Абдулова выплатили $800 тысяч (это 1/3 наследства, наследников было трое – мать, жена, дочь), после этого Людмила Александровна с сыном Робертом и его женой переехала под Иваново. Там отремонтировали дом родителей Людмилы Александровны, в котором и поселились.Людмила Александровна и Юлия успели помириться, стали вновь добрыми друзьями – созванивались, вспоминая своего любимого Сашу. Мама народного артиста последние годы жизни признавалась, что сын часто говорил ей: таких чувств, как к Юлии ранее не испытывал – так сильно любил свою последнюю супругу. А когда появилась Женечка, Александр Абдулов каждый месяц отмечал день рождения дочери. Когда 54-летний актер умер, его дочери Жене было всего 9 месяцев.Артистичная школьницаЖеня Абдулова сейчас учится в 8-м классе московской школы. Девочка – артистичная, талантливая, что признавали не только друзья семьи, но и мастера в школе «Dетикино». В 13 лет девочке рано определяться с профессией, но ребенок – гуманитарий, творческий. В программе «Сегодня вечером» Женя Абдулова на вопрос о будущей профессии отвечала так о мечтах: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором…» Режиссер Алла Сурикова, у которой Женя Абдулова три года назад снялась в фильме «Любовь и Сакс» замечала: «По темпераменту и качествам она может быть вполне и актрисой. И как отметил ее партнер по фильму Максим Аверин: скорее режиссером…»Юлия Абдулова прислушивается и поддерживает желания дочери. Девочка очень похожа на своего знаменитого отца - лидер, заводила, с обостренным чувством справедливости, артистичная, хорошо поет. Женя занималась хореографией, посещала актерскую студию. Маленькая Женя часами пересматривала фильм отца «Бременские музыканты», теперь посмотрела и более взрослые картины.Сейчас вдова и дочь актера живут в московской квартире, которую когда-то Александр Абдулов получил от театра. Но вдова ради дочери сохранила и дом Абдулова во Внуково. Александр Абдулов гордился, что на фундаменте его дачи когда-то стоял домик, в котором жила Фаина Раневская. Юлия посчитала важным сохранить дом, где рос ребенок, где есть дух ее отца. В день памяти народного артиста – 3 января его близкие и друзья собираются в его доме во Внуково.Юлия Абдулова по образованию юрист, работает в медицинской компании. Все свое свободное время Абдулова отдает заботам о дочери. Юлия никогда не была обделена мужским вниманием, но так и не вышла замуж. В окружении вдовы Абдулова рассказывают, что она не ищет встреч и знакомств – общается исключительно с друзьями семьи. Юлия выбрала не публичный образ жизни. Друг семьи Абдуловых, Ирина Дмитракова объясняла нам: «Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье…»Отвлечься от переживаний после смерти мужа Юлии Абдуловой помогла астрология – она отучилась в астрологическом институте Павла Глобы. Зависимости от гороскопов у Юлии нет, обращается к ним только, когда ищет ответы на какие-то важные вопросы.Астролог Анна Вакулевская рассказала kp.ru: «Посмотрела совместимость Юлии и Александра Абдуловых. Интересная картина – эти отношения оказались кармическими. Они их не отработали до конца. Поэтому Юлия посвящает себя дочери, ведет себя так, как будто никакой мужчина уже не интересен. У этой пары была очень сильная совместимость, Александр раскрылся с Юлией полностью как мужчина, так как встретил любовь всей своей жизни. Поэтому и она никого не видит рядом…»