“Комсомолка” уже сообщала, что с нового года на портале Госуслуг заработает новый сервис по оформлению “ковидного паспорта”. Впрочем, если быть точным, этот документ называется паспорт вакцинированного.В субботу глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о том, что сервис стал доступен гражданам. Паспорт существует в электронном виде и будет оформляться в автоматическом режиме всем, кто сделал прививку. По словам министра, для получения документа человеку, который прошел процедуру вакцинации, необходимо зайти в личный кабинет на портале Госуслуг. При этом каждый привившийся гражданин получает на руки в пункте вакцинации еще и сертификат о сделанной прививке. Паспорт вакцинированного должен облегчить людям жизнь в условиях пандемии. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожилые москвичи из группы риска после вакцинации снова смогут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически будут разблокированы через две недели после получения второго укола двухкомпонентной вакцины. Кроме того, “ковидные паспорта” пригодятся для путешествий и выездов за рубеж. Многие страны вводят у себя аналогичные документы и их обладателям будет проще передвигаться по миру.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в регион страны поступит около миллиона доз вакцины \\"Спутник V\\". Это примерно в два раза больше, чем предполагалось изначально. Соответственно, к концу января более миллиона россиян получат право оформить коронавирусные паспорта.