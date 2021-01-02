Шоумен Павел Воля решил в новогоднюю ночь поздравить поклонников, сняв семейное видео. Но что-то пошло не так: поздравление супруга «испортила» его жена, гимнастка Ляйсан Утяшева. Что из этого получилось, оценили подписчики Павла в Инстаграме.В ролике Воля желаем всем счастливых праздников:- Всем, кто смотрит это видео, настоящего семейного Нового года! Да, жена? – задает он вопрос стоящей рядом с елкой Ляйсан. Та с готовностью поддакивает мужу.- Чтобы крепкие были семьи, чтобы муж накормлен был всегда. Да, говорю? - спрашивает Воля.-Да-да, - утирая слезы, со смирением отвечает Утяшева.- В общем, крепких семей, взаимопонимания, равенства, естественно, и любви большой! Да, про любовь правильно все? - спрашивает в конце Воля.- 500 рублей, как там у тебя эскортницы брали, - подколола в ответ мужа Утяшева.- Такое поздравление испортить, - со вздохом резюмировал Павел.Конечно, все это было новогодней шуткой. Ляйсан и Павел весело отметили праздник в кругу семьи, а 1 января отправились в Новогорск, на спортивную базу сборной России по художественной гимнастике, где когда-то тренировалась Ляйсан. Утяшева и Воля поздравили с Новым годом тренера Ирину Винер и ее юных воспитанниц.- Мы сегодня приехали в мой дом - Новогорск, в котором я прожила 14 лет, - рассказала в Инстаграме Ляйсан. - Ничего не изменилось, все как и раньше. Сборная по художественной гимнастике только в два часа дня закончила тренироваться под предводительством Ирины Александровны.Напомним, скандал с эскортницами разгорелся осенью, когда молодая девушка опубликовала фото Павла Воли, якобы снятое ею в одном из московских ресторанов. По ее словам, шоумен всю ночь зажигал вместе с ней и с ее подругой. Сам Павел об этом высказался, как о малозначительном случае: мол, в ресторане к нему подсела посетительница и попросила сфотографироваться с ним. И что Ляйсан с пониманием отнеслась к слухам и домыслам, появившимся после этого в Сети.Позже Воля пошутил по поводу этого происшествия в одном из выпусков «Comedy Club».- В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Инстаграме. И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница». Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: «Я и 16-летняя эскортница». Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой — и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов, — признался телеведущий.Павел пошутил, что после этого случая вся страна сочувствовала Утяшевой, а его возненавидели все женщины России.- Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали. И возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: «Святая женщина везет тебя, ублюдка». Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?». А мне просто кинула еду и ушла. Я думал, что она сейчас наклонится и скажет мне: «Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше?». Клянусь! Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем, - рассказал Воля со сцены «Comedy Club».Напомним, Павел и Ляйсан поженились в сентябре 2012 года, однако некоторое время скрывали этот факт от прессы и публики. Сын супругов Роберт появился на свет в мае 2013 года, дочь София - в мае 2015 года.